"Голос Америки" может возобновить работу в скором времени: появились позитивные сигналы

Одним из самых шокирующих решений Трампа была остановка работы сетей "Радио Свобода" и "Голос Америки". Но 2 мая появилось обнадеживающее известие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Остапа Ярыша.

К теме Подарок для диктаторов: чем может обернуться закрытие "Голоса Америки" и "Радио Свобода"

Когда "Голос Америки" возобновит работу

Журналист Остап Ярыш сообщил: работникам "Голоса Америки", которые находились в вынужденном отпуске, восстановили доступ к внутренним сетям. А также прислали письмо.

На email пришло письмо от руководителей агентства USAGM, которая занимается "Голосом Америки": "В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнения миссии ... Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами". В отдельной переписке представители руководства написали, что USAGM ожидает возобновить работу "Голоса Америки" уже на следующей неделе.

Ярыш напомнил, что это стало возможным после решения суда. Там постановили, что правительство должно вернуть на работу работников VOA и возобновить вещание. Но представители правительства подали апелляцию на это решение.

"Что все это будет означать на практике, пока не совсем ясно. Думаю, будем иметь больше информации в следующие несколько дней", – подытожил медийщик.

Напомним, 14 марта Трамп подписал указ, которым ликвидировал как ненужное Агентство США по глобальным медиа. Именно это учреждение финансирует "Радио Свобода" и "Голос Америки".

"Голос Америки" был создан в 1942 году для противодействия нацистской пропаганде. Сейчас это международный медиавещатель, который вещает почти на 50 языках в интернете, на радио и телевидении. Вещание на украинском началось в 1949 году.