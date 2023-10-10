Попытка России вернуться в Совет ООН по правам человека с треском провалилась

Россию выгнали из Совета ООН по правам человека спустя несколько месяцев после ее полномасштабного вторжения в Украину. В следующем году государство-террорист захотело туда вернуться, но попытка оказалась тщетной.

Россию не пустили обратно в Совет ООН по правам человека. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 10 октября в своих соцсетях.

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Как проходило голосование

За 2 места в Совете ООН по правам человека соревновались 3 государства: Болгария, Албания и Россия. Болгария и Албания получили 160 и 93 голосов соответственно и прошли. А страна-агрессорка получила наименьшее количество голосов (83) и не смогла вернуть себе место.

Россия убивает, разрушает, ворует не только на украинской земле. Как настоящий террорист, она шантажирует развивающиеся страны, предлагая им зерно, оружие и даже деньги в обмен на их голоса! Сегодня здравый смысл победил!

– написал Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что Россию изгнали из этого органа из-за грубых нарушений прав человека в Буче. С этого времени стали известны сотни подобных зверств российских оккупантов на Черниговщине, Херсонщине, Харьковщине. Лубинец призвал исключить государство-террориста из Совбеза ООН. Он подчеркнул, что страна-агрессорка вызывающе нарушает основополагающие права человека, совершает геноцид на украинской земле и искажает международное гуманитарное право.

Россия постоянно позорится в ООН

Не так давно российские дипломаты рассылали среди членов ООН письмо с просьбой поддержать страну-агрессору на этом голосовании. В своем обращении оккупанты обещали исправиться и одновременно обвиняли западные страны в своих проблемах.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя цинично солгал во время выступления о жертвах в Грозе. Он признал атаку страны-агрессорки на это село в Харьковской области, но назвал убитых его государством гражданских украинцев "неонацистами".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров врал о войне России против Украины. Он манипулировал и ссылался на вымышленные документы, которых никогда не существовало.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран, представляющих разные регионы мира. Каждый из этих регионов имеет определенную квоту. В 2023 году проходило голосование, потому что в двух региональных группах было выдвинуто больше претендентов, чем оказалось доступных мест. Латинскую Америку хотели одновременно представлять Куба, Бразилия, Доминиканская республика и Перу (для них было всего 3 места), а Восточную Европу – Болгария, Албания и Россия (было только 2 места).