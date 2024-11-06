Голосование в США завершено: все избирательные участки закрылись

В США 5 ноября состоялись долгожданные выборы президента и Конгресса. Сейчас все избирательные участки уже закрылись.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Сейчас в Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов за кандидатов в президенты.

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В каком штате Америки голосовали последними

Последним штатом, где могли проголосовать американцы, стала Аляска. Там избирательные участки закрылись в 01 час (08:00 по киевскому времени).

От Аляски один из кандидатов-победителей может получить 3 голоса выборщиков. Кандидатам в президенты необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков, чтобы победить на посту президента.

Стоит отметить, что штат Аляска является сторонником именно Республиканской партии. Там голосовали за кандидата в президенты от Демократической партии только один раз с момента получения статуса штата в 1959 году. В 1964 году президент Линдон Джонсон опередил кандидата от Республиканской партии Барри Голдуотера почти на 31 процентный пункт на Аляске.

Журналисты отметили, что это первые президентские выборы на Аляске, которые проводятся по системе рейтингового голосования, где избиратели могут отдать предпочтение четырем кандидатам в порядке их предпочтений.

К слову, по состоянию на 08:26 по киевскому времени, Трамп получил по штатам 247 голосов выборщиков. Камала Харрис, в свою очередь, пока 214.

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