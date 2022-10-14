В Екатеринбурге горит склад с пластиком: все в черном дыме, пожар стремительно разрастается
В России всегда случаются какие-то проблемы – если не "хлопок" приедет на территорию государства-террористки, то из-за халатности самих россиян что-то произойдет. В Екатеринбурге загорелся склад, в котором хранили пластик.
Очевидно, что карма догоняет россиян. Через несколько дней после массированного обстрела Украины в Свердловской области загорелось складское помещение одного из предприятий. Об этом сообщают российские СМИ.
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оккупанты не могут справиться с пожаром
В 16:48 одна из российских информационных помоек сообщила, что в Екатеринбурге на территории предприятия горит склад. Площадь пожара охватывает около 2,5 тысячи квадратных метров.
Уже в 17:46 это так называемое "средство информирования людей" написало, что площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Многочисленные бригады пожарных не справляются с пламенем.
Российским пожарным стоило бы "взять мастер-класс" у украинских спасателей, которые ежедневно героически в Запорожье, Днепре и других городах оперативно ликвидируют последствия ракетных обстрелов . Украинцы могут спокойно радоваться пожарам в России, поскольку сами регулярно подвергаются атакам кафиров.
Реакция украинского депутата
Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на этот инцидент. В своем телеграмм-канале он опубликовал видео пожара с саркастической подписью.
В Екатеринбурге празднуют путинское обещание завершить могилизацию. Особенно празднует состав с пластиком,
– написал Гончаренко.
Россия вредит миру своим существованием
Пока трудно оценить, какой вред экологии нанесет пожар в Екатеринбурге. Также нет информации о том, что постоянная причина возгорания складского помещения. Однако важно помнить, что сожжение пластика чрезвычайно вредно для здоровья.
Почему нельзя сжигать пластикСожжение сухой травы, пластика и полиэтилена – очень вредно не только для нашего здоровья, но и для окружающей среды. Дым от сжигания содержит самые опасные яды – оксиды азота, серы, фенола, токсичные углеводороды и даже соединения свинца и ртути. Сжигание пакетов и пластиковой тары ничего, кроме вреда, не приносит.
Источник: Информационный портал г. Дубно
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