Терминал в Ростове и логистика: Силы обороны нанесли масштабный удар по тылу оккупантов

Украинские военные в очередной раз атаковали ключевые объекты вражеской инфраструктуры. Точные удары продолжают взрывать экономический и логистический потенциал России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об операции ВСУ?

Ночью 27 июля подразделения Сил обороны Украины совершили серию ударов по российским и оккупированным территориям. Среди пораженных целей – экспортный терминал в Ростове-на-Дону, где после попадания вспыхнул масштабный пожар.

Отдельно украинские защитники ударили по наземному ретранслятору в районе Железного Порта Херсонской области. По информации военных, этот узел использовали для управления ударными беспилотниками типа Герань и Гербера.

Справка. Ретранслятор обеспечивает увеличение дальности, устойчивости и качества управления ударными беспилотными летательными аппаратами, применяемыми противником ударов по территории Украины.

Еще под одним ударом был автомобильный мост через Генический пролив Херсонской области. Он выполнял роль транспортной артерии для военной логистики окупантов на южном направлении.

Бойцы отработали и по ремонтному подразделению российских войск в Кадиевке и составу горюче-смазочных материалов в Семейкино Луганской области. А во временно оккупированном Крыму также атакован состав материально-технических средств врага в Перевальном.

В Генштабе отмечают, что подобные удары носят системный характер и направлены на прекращение вооруженной агрессии со стороны России.

Напомним, этой же ночью Силы обороны нанесли удары по нефтяным объектам в Ярославском регионе и Удмуртской Республике в России. Поражения произошли в 1300 километрах от украинской границы.