Изменение баланса сил в Кремле, расправа с мятежниками и удар по ФСБ, – ISW об аресте Гиркина

Накануне, 21 июля, в России был арестован террорист Гиркин-Стрелков. Аналитики предполагают, что это может быть публичным проявлением изменения баланса сил между группировками Кремля, вероятно, в ущерб ФСБ, в которой он служил.

Арест Гиркина, по всей вероятности, является публичным проявлением значительных изменений в политике власти Кремля. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны, пишет 24 Канал.

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Изменение баланса между группировками Кремля

Следственный комитет России арестовал Гиркина, его обвинили в экстремизме. Адвокат террориста утверждал, что российские правоохранительные органы преследуют Гиркина за его сообщения в телеграме от 25 мая 2023 года. В них якобы речь шла об отсутствии выплат военнослужащим 105-го и 107-го воздушно-десантных полков.

Впрочем, судебные документы указывают на то, что российские власти возбудили дело против Гиркина 18 июля. То есть днем, когда он опубликовал несколько сообщений с критикой Путина. Предыдущие разы не привели к аресту.

Некоторые источники утверждали, что арест Гиркина произошел после его конфликта с коллегой из "Клуба разъяренных патриотов" в отношении группы "Вагнера". Другие источники предположили, что жалобы "Вагнера" на Гиркина могли стать причиной его ареста. Один источник утверждал, что арест связан с российскими "патриотами", которые считаются нелояльными к Путину,

– отметили в ISW.

Российские инсайдерские источники утверждали, что арест Гиркина является частью усилий администрации "бункерного" диктатора расправиться с избранными высокопоставленными российскими ультранационалистами после мятежа Пригожина.

Другой источник, связанный с российскими службами безопасности, обнародовал документ, утвержденный после "восстания" вагнеровцев, в котором администрация Путина якобы приказала российским властям "принять репрессивные меры против сумасшедших, в том числе Стрелкова-Гиркина". Кстати, также документ направлен на нескольких пропагандистов, в том числе Симоньян, известных милблогеров, депутатов госдумы, которые активны в сети, а еще Пригожина.

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Преследование ультранационалистов

Аналитики отметили, что ранее российские инсайдерские источники заявляли, что кремлевские группировки начали борьбу за контроль над российским информационным пространством, а первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко пытался подорвать Симоньян. Также в ISW подчеркнули, что СК – государственная организация, подчиненная Путину.

Арест Гиркина стал вслед за другими уголовными обвинениями против ультранационалистов, которые имели прошлые связи с российскими службами безопасности, и указывает на то, что неизвестные российские чиновники могут преследовать известных ультранационалистов, регулярно раскрывающих инсайдерскую информацию о Кремле. ISW постоянно оценивает, что Гиркин, вероятно, имеет поддержку неизвестного силовика, возможно, в ФСБ, продвигавшего свои интересы, используя Гиркина как канал для раскрытия выбранной информации ультранационалистическому онлайн-сообществу России,

– отметили американские аналитики.

Кстати, 14 июля российские власти арестовали бывшего офицера ФСБ полковника Полякова, который, как сообщается, руководил несколькими популярными инсайдерскими телеграм-каналами, спекулировавшими на внутренней динамике между Кремлем и минобороны между разными фракциями.

РосСМИ постоянно транслировали арест Полякова и рейды на имущество Пригожина. Вполне возможно, что российский чиновник пытается подорвать репутацию силовой структуры или аффилированного силовика, защищавшего Гиркина. Один милблогер отметил, что внимание СМИ вокруг ареста Полякова свидетельствует о том, что какой-то неназванный человек пытается разрушить репутацию ФСБ.

Восстание "Вагнера", вероятно, изменило баланс сил в Кремле, потенциально лишив некоторых покровителей, в частности покровителя Гиркина, приверженности Путина и, следовательно, части их власти,

– подчеркнули в ISW.

Напомним, 12 июля террорист заявил, что мятеж Пригожина изменил баланс сил в Кремле в пользу группы, в которую, как сообщается, входит Кириенко. Также Гиркин утверждал, что члены кооператива "Озеро" – ассоциации, объединяющей дачи Путина и нескольких членов его ближайшего окружения в Ленинградской области – хотят вытеснить диктатора в пользу одного из своих членов, например Пригожина или Кириенко.

Гиркин предупредил, что под ударами "озеровцев" будут минобороны, секретарь Совбеза Патрушев, ФСБ и другие неподконтрольные администрации президента структуры.

Хотя конкретная принадлежность Гиркина остается неизвестной, недавние репрессии против ультранационалистических деятелей по связям с российскими службами безопасности, вероятно, являются публичным проявлением значительных изменений в политике власти Кремля,

– подытожили аналитики.

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