ВСУ заняли террикон близ Горловки: как украинские военные провели успешную операцию

Вооруженные Силы Украины 12 декабря сообщили, что смогли взять под контроль террикон в пределах временно оккупированной Горловки в Донецкой области. Это произошло в результате успешной операции наших бойцов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он отметил, что в операции принимали участие бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, передает 24 Канал.

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Тимочко отметил, что это была действительно удачная операция. В частности, при ее планировании наши военные рассчитывали на неожиданность для врага.

Вопрос занятия вообще на Донбассе любого террикона это крайне важно, поскольку это дает возможность контролировать территорию на несколько десятков километров, не говоря, что Горловка по сути входит в агломерацию Донецка,

– заметил он.

Председатель Совета резервистов также подчеркнул, что в современных условиях, когда Бахмутское и Авдеевское направления условно расположены с флангов, то, конечно, такая операция была "проведена прямо под носом врага".

"Она как морально деморализует, так и в самом деле дает в оперативном плане занимать очень хорошие позиции, потому что врагу выбить бойцов с террикона будет чрезвычайно сложно, тем более там позиции были подготовлены россиянами еще со времени АТО, потому что он был занят еще в начале 2014 года", – сказал Тимочко.

Военнослужащий также рассказал, что украинские военные, учитывая ситуацию с терриконом в пределах Горловки, понимают, что враг все же потеряв на долю времени бдительность сразу получил мощный ответ от наших бойцов.

ВСУ освободили террикон в пределах Горловки