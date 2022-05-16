Горная община в Луганской области – под плотным огнем оккупантов: есть погибшие и раненые
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Выходные 14 – 15 мая были очень сложными для жителей Горной общины в Луганской области. Российские оккупанты постоянно обстреливали жилищный сектор.
Что известно об адских выходных
Российские солдаты ежедневно штурмуют города и села Горной общины. Глава Луганской ОВА назвал последние выходные "адскими" для местных жителей.
Важно В Луганской области оккупанты забирают землю и имущество людей в колхозы, за отказ – расстрел, – ОВА
Оккупанты пытаются прорваться:
- в Тошковке,
- Катериновке,
- Золотом.
Вся община страдает от артиллерийских обстрелов. Массовые разрушения жилого сектора, коммуникации отсутствуют,
– рассказал чиновник.
От российских обстрелов погиб один человек, еще 9 – пострадали. Всех пострадавших эвакуировали в безопасные места. Также им была оказана медицинская помощь.
16 мая из Горной общины вывезли 7 человек, двое из них получили ранения. Эвакуация продлится и завтра, 17 мая. Власти призывают население уехать и не оставаться под постоянными обстрелами.
"Бои не прекращаются. Настойчиво прошу, кто остался – находитесь в укрытиях", – подчеркнул Гайдай.
К теме Оккупанты обстреляли эвакуационное авто из Северодонецка: чудом не пострадали дети
Сколько территории Луганской области контролирует Украина
По словам главы Луганской ОВА, только 10% территории области находятся под контролем украинского правительства. Это Лисичанск и Северодонецк, а также села и городки общин, окрестности Рубежного, Горная община, территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью. Остальное, к сожалению, захватили российские оккупанты.
Отметим, что с 2014 года враг контролировал всего 30% территории Луганщины. Гайдай считает, что Вооруженные Силы Украины выбрали правильную стратегию, потому что они отступили, чтобы не растягивать линию фронта.
Самым опасным направлением в регионе является Северодонецкий. В селах возле города продолжаются жестокие бои. В то же время глава ОВА подчеркнул, что Северодонецк надежно защищен. Большое количество российских оккупантов и техники не завоюют украинский город.Обратите внимание! За сутки 15 мая захватчики атаковали на Востоке 38 населенных пунктов. Разрушениям подверглись жилые дома, гражданская инфраструктура, школы и мечеть. В общей сложности под удар попали 77 объектов, из которых более 60 – жилые дома.
Это может вас заинтересовать – потери российской армии на войне в Украине по состоянию на утро 16 мая: видео