Город частично без света: в Белгороде беспилотник прилетел в ТЭС – вспыхнул пожар

Воскресение Христово для россиян в Белгороде завершится тьмой. Вечером 16 апреля в ТЭС туда прилетел беспилотник.

Российские телеграммы-каналы заявляют пожар на подстанции. Но пусть россияне не огорчают, может быть, это просто взошел Благодатный огонь.

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Также известно, что в результате попадания БПЛА по ТЭС часть Белгорода осталась без света. Мониторинговые службы пишут, что ТЭС поразил беспилотник неизвестного происхождения. Местные каналы пишут, что это не единственный БПЛА.

Конечно, пропагандисты начали активно говорить о "работе" ПВО. Ну что ж, а свет в городе наверняка просто так исчез. А по пожару – так это просто такие спецэффекты к празднику.



Пожар в Белгороде / Фото с телеграмм-канала "Харьков Life"

Впоследствии стало известно, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксировано 2 пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара.

В Белгороде и Белгородском районе зафиксировано два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара.

Попадания в ТЭС в Белгороде: смотрите видео

Момент взрыва: смотрите видео

Пожар на подстанции: смотрите видео

Какая обстановка в Белгороде

Российские власти вынуждены опровергать информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы готовятся наступать на Белгородскую область. Стоит добавить, что Украина никогда не пугала Россию нападением. Более того, наша власть неоднократно повторяла, что цель контрнаступления Вооруженных Сил Украины – вернуться к границам 1991 года. Именно этим и должно завершиться украинское контрнаступление.