Городской голова Бучи показал огромную воронку, образовавшуюся после сбития российской ракеты
Источник:Анатолий Федорук
Российские оккупанты ежедневно наносят удары по украинским городам и селам. В частности, под прицелом врага была Буча, что неподалеку от Киева.
Под утро четверга, 15 февраля, враг начал обстреливать город Бучу и населенные пункты, которые входят в Бучанскую общину. Мэр Анатолий Федорук рассказал о последствиях атаки и показал кадры, на которых видно, что происходит в регионе.
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Атака на Бучанскую общину
По словам городского головы, в селе Буда-Бабенецкая Бучанской общины образовалась огромная воронка в результате сбития российской ракеты. Это подтверждает видео, что опубликовал чиновник.
Воронка в селе Буда-Бабенецкая на Киевщине: смотрите видео Федорука
В то же время, как отметил Федорук, в результате утренних обстрелов были повреждены пять частных жилых домов. Однако важно, что обошлось без погибших.
Из-за падения обломков выбиты окна, повреждена крыша. Самое главное – обошлось без жертв, к счастью,
– говорится в сообщении.
Чиновник также обещает, что горсовет будет способствовать в помощи людям, которые подверглись российскому террору. В срочном порядке в течение 15 февраля специальная комиссия обследует поврежденные дома жителей общины.
Обращение городского головы Бучи после обстрела: смотрите видео
Больше об атаке на Украину
Утром 15 февраля Россия осуществила масштабную ракетную атаку по Украине. Взрывы прогремели во Львове, Днепре, в Киевской, Полтавской, Запорожской, и Хмельницкой областях.
В результате атаки есть травмированные, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Российские оккупанты применили крылатые, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты С-300, управляемые авиационные ракеты.
Силы ПВО уничтожили 13 из 26 ракет различных типов. В Киевской области повреждено несколько жилых домов; по предварительной информации, жертв нет. Областная администрация обещает помощь жителям поврежденных домов.
В Днепре и на Днепропетровщине сработала система ПВО. Поврежден объект инфраструктуры, обошлось без жертв и раненых.