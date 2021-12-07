Госдеп отказался давать России гарантии о невступлении Украины в НАТО
7 декабря 2021 , 10:23Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
В Госдепе США отметили, что НАТО должно сохранять "политику открытых дверей". На протяжении последних недель Россия устраивает истерику на фоне этого вопроса.
Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что страны должны сами определять собственную внешнюю политику. В частности, говорится и об Украине.
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Мы, как и предыдущие администрации, давали ясно понять, что двери НАТО открыты. И мы преданы политике "открытых дверей",
– подчеркнул Прайс.
Российская истерика насчет Украины и НАТО
- Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова отметилась очередным циничным заявлением. Она заявила, что для страны-агрессора вступление Украины в НАТО станет "красной линией".
- Между тем глава Кремля Владимир Путин вообще требует юридических гарантий того, что НАТО не будет расширяться на Восток. Это означает, что Украину якобы не должны принимать в Альянс.
- Между тем в НАТО заявили российскому президенту, что вопрос о членстве Украины будут принимать без участия его страны.
- Глава МИД Украины подчеркнул: российские предложения по обсуждению таких "юридических гарантий" с НАТО или США или другими странами, являются неправомерными.
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