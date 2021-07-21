Не решит проблему агрессии России, – Госдеп об участии США в нормандском формате

Дерек Шолле заявил, что участие США в нормандском формате не поможет решить проблему агрессии России. Он заверил, что Штаты хотят поддержать переговорный процесс и остановить Кремль.

Представитель Госдепартамента США соответствующее заявление сделал во время интервью. Политик 21 июля находится с визитом в Украине.

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На данный момент, я считаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему,

– заявил спикер.

Он также пояснил, что проблемой является Россия. Ведь она "агрессор, тот, кто создает проблемы".

Дерек Шолле добавил, что они хотят "поддержать переговорный процесс и заставить Россию прекратить то, что она делает". Он также добавил, что Джо Байден "четко донес" это до Владимира Путина во время встречи.

Агрессию России обсудят на встрече Байдена и Зеленского

Спикер заявил, что это будет темой предстоящей встречи президентов (Украины и США – 24 канал).

"Проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", – заявил спикер.



Нормандский формат: последние новости

Во время встречи с Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США помогли в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это будет в нормандском формате, если участники будут "за", или это будет в другом формате.

4 июля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Ермак и Нуланд обсудили привлечение США к нормандскому формату. Он заявил, что результаты будут знать в конце июля.

14 июля Андрей Ермак заявил, что встреча "нормандской четверки" для урегулирования ситуации на Востоке может состояться уже в ближайшее время. Германия, Франция и Украина должны говорить "единым голосом". Однако точную дату не назвал.