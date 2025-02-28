Госдеп США прекращает поддержку в восстановлении энергосети Украины, – NBC News

Госдеп США прекращает поддержку в восстановлении сети Украины. В USAID заявили, что это весомый сигнал для страны-агрессорки.

Госдеп США на этой неделе приостановил инициативу USAID, которая инвестировала сотни миллионов долларов в возобновление энергосети Украины после атак российской армии. Об этом сообщили двое чиновников USAID, работающих над миссией агентства в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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США "играют на руку" России

Это существенно подрывает способность администрации вести переговоры о прекращении огня и сигнализирует России, что нам не важна ни Украина, ни наши предыдущие инвестиции.

– сказал NBC News один из чиновников USAID, вовлеченных в миссию в Украине.

По его словам, USAID играл ключевую роль в поддержке Украины, в частности в укреплении энергетической сети… "Мы оказали огромную поддержку правительству Украины во избежание макроэкономического кризиса", – добавил он.

Помимо прекращения проекта "Энергетическая безопасность Украины", USAID также значительно сокращает свое присутствие в стране.

До последних решений администрации Трампа в Украине работали 64 сотрудника и подрядчика правительства США, привлеченные в агентство. После того, как администрация перевела остальных своих международных работников в режим административного отпуска и приказала всем, кто не является "критически необходимым", вернуться в США, только восемь человек останутся в охваченной войной стране.

Двое чиновников предупредили, что выход USAID из Украины сделает ее энергосистему уязвимой посреди зимы, когда она испытывает новые российские ракетные удары.

Напомним, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп ограничил финансирование USAID. Администрация прекратила более 90% помощи иностранным государствам со стороны Агентства США по международному развитию.