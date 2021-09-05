В Госдепе рассказали, следует ли ожидать назначения спецпредставителя США по Донбассу

Несмотря на большие ожидания Украины, США не планируют назначать специального представителя от Госдепа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Однако это не означает, что Вашингтон не продолжит противодействовать России.

Как пояснил заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, США и в дальнейшем будут противодействовать Кремлю в вопросе использования Москвой энергоносителей в качестве оружия.

Важно Нового посла США в Украине до сих пор не назначили из-за "Северного потока-2", – Хербст

В то же время Кент напомнил, что одно из обязательств США перед Украиной – противодействие созданию Россией оружия из "Северного потока-2".

Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по энергетической безопасности. Но мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие,

– уточнил он.

Ранее США и Украина заявили о готовности выступать против газопровода "Северный поток-2", поскольку этот проект является угрозой для энергетической безопасности Европы.

Северный поток-2": последние новости

21 июля США и Германия в июле подписали соглашение по "Северному потоку-2". Берлин обязался инициировать санкции, если Россия будет использовать газ в качестве оружия.

Немецкий суд в конце августа вынес решение, что "Северный поток-2" должен стать независимым от "Газпрома".

В "Газпроме" заявили, что завершают пусконаладочные работы на 1 нитке газопровода. Ее планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.