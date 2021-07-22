В Госдепе США назвали соглашение по "Северному потоку-2" невыгодным ни Украине, ни Германии

Нед Прайс назвал строительство российского газопровода "Северный поток-2" "кремлевским геополитическим объектом". Он подчеркнул, что США выступают против реализации проекта.

Плохая сделка для всей Европы

По словам представителя Госдепа Неда Прайса, целью газопровода является расширение влияния России на энергетические ресурсы Европы. Поэтому он угрожает не только Украине.

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Мы считаем, что это плохая сделка для Германии, плохая сделка для Украины, плохая сделка для Европы и ее целей в области энергетической безопасности,

– заявил Прайс.

Он добавил, что США последовательно вводили санкции против "Северного потока-2" и связанных с ним организаций. Однако Вашингтон понял, что ограничения не помешают завершению строительства газопровода.

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