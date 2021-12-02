"Госпереворот", которого не было: у Зеленского объяснили, что произошло

Владимир Зеленский заявил, что 1 декабря в Украине якобы готовится госпереворот, в который пытаются втянуть Рината Ахметова. В тот день на Банковой действительно прошла акция протеста. В Офисе Президента объяснили, как воспринимают произошедшее.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "запрос на классическую уличную политику всегда привлекает массовое внимание общества в очень особых случаях". Однако сейчас этого не произошло.

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У Зеленского прокомментировали несостоявшийся госпереворот

Подоляк подчеркнул, что всегда есть определенные группы в обществе, которые выходят под органы власти, чтобы выразить свое недовольство или поддержку по определенным вопросам.

Но в эту среду (1 декабря – 24 канал) на Майдане мы увидели совсем другую картинку – откровенно политтехнологические попытки отдельных политиков и организаций "раскрутить" уличную активность,

– отметил советник главы ОП.

По его мнению, это делалось, чтобы легитимизировать претензии на власть. "Искусственность такой "раскрутки" стала заблаговременно вполне понятной для обычных людей, поэтому участников акции было настолько мало", – добавил Подоляк.

Он заявил, что Зеленский сделал честный и эффективный шаг – "заговорил непосредственно с обществом о том, кто стоит за всеми этими искусственными попытками вывести политику в Украине на улицу".

Мол, общество видит это сочетание интересов – олигархов, "отставников" разного уровня, мечтающих снова вернуться в кресла, и российских властей, с удовольствием использующих любую внутреннюю дестабилизацию в Украине в свою пользу. Подоляк считает, что интересы политических и экономических деятелей, пытающихся сделать ставку на протесты, вполне очевидны.

"Госпереворот" в Украине: что известно