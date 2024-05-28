Дурят гражданских, чтобы лечить россиян: что происходит на оккупированных территориях

Захватчики с начала полномасштабного вторжения превратили в госпитали очень много медучреждений на временно оккупированных территориях. Туда враг регулярно привозит своих раненых военных.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что эта ситуация продолжается уже два года. Кроме того, россияне пытаются привлекать к лечению не только медиков, но и гражданское население.

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"Периодически появляется информация о том, что они объявляют сборы крови. Если они в начале говорили, что собирают кровь для российских солдат, то потом они объявляли, что "собирают кровь вроде бы для больных детей, людей", – рассказала Сысоева.

Однако впоследствии выяснялось, что эту кровь захватчики все равно использовали для своих раненых военных.

Значительное количество россиян в госпиталях связано с тем, что на временно оккупированных территориях находится очень много захватчиков. У них постоянно происходят ротации.

Это официально подтверждают и военные администрации, что периодически появляется информация, что завезли новую партию россиян,

– отметила журналистка.

Также известно, что враг превратил в свои военные базы значительную часть курортных баз.

Что происходит на временно оккупированных территориях