Госсекретарь США допустил, что урегулирование войны в Украине реализуют в несколько этапов

Госсекретарь США Марко Рубио предположил, что урегулирование войны в Украине может быть реализовано в несколько этапов. Начаться оно должно с прекращения огня.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный департамент США.

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Какими могут быть этапы завершения войны в Украине

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны между Россией и Украиной. Однако он признал, что это будет трудно, и процесс будет поэтапным. Госсекретарь США предположил, что первым шагом станет прекращение огня.

Это не было согласовано, даже не обсуждалось, но я просто говорю об этом. А потом открытие таких вещей, как коридоры для оказания помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны атаковали энергетическую инфраструктуру,

– заявил Рубио.

Кроме того, госсекретарь считает, что мирное соглашение не будет заключено без Дональда Трампа, ведь президент США – единственный в мире человек, который может организовать нечто подобное.

"Но это должны быть глобальные усилия. Это не только мы, это – не только Европа или НАТО. Я имею в виду, что страны по всему миру должны будут участвовать", – добавил он.

Также Рубио заявил, что Европа должна будет предоставить прочные гарантии безопасности для Украины.

Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы активизироваться и сделать это, но есть много деликатных вопросов, о которых нужно поговорить: территориальные претензии, контроль над вооружением, языковые и культурные вопросы, все это нужно будет проработать,

– отметил госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что США заинтересованы в обеспечении долгосрочной независимости Украины.

"Это должно быть подкреплено постоянным экономическим интересом, или возможность – надеюсь, мы скоро будем иметь новости об этом – возможность партнерства с Украиной, создание совместного предприятия или чего-то подобного, относительно их прав на полезные ископаемые, все природные ресурсы, которые они имеют, и часть этих денег вернется обратно, чтобы вернуть американским налогоплательщикам миллиарды долларов, которые были потрачены", – заявил он.

В то же время часть этих доходов будет инвестирована в восстановление инфраструктуры и преодоление разрушений в Украине.