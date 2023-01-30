Запрет чиновникам выезжать за границу: новое ограничение касается и тысячи женщин

Непригодным к военной службе госслужащим запретили выезжать за границу. В частности, это касается как женщин, так и мужчин.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Напомним, что ранее Правительство запретило чиновникам выезжать за границу без уважительных причин.

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Украинские чиновники не смогут выехать за границу

Теперь пересекать границу чиновники могут только с целью служебной командировки. Для этого им нужно за три дня до выезда подавать соответствующие обращения в ГПСУ. Это касается, в частности, народных депутатов, судей, прокуроров, а также работников, забронированных органами госвласти на период мобилизации.

Соответствующий запрет касается как мужчин, так и женщин. Исключения могут быть только для определенных категорий:

для женщин или родителей-одиночек для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии необходимых документов;

для лечения за границей;

на основании отдельного решения главы ГПСУ в случае смерти членов семей за границей.

Полный перечень госслужащих, которые не могут выехать за границу

члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,

руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,

руководитель Офиса Президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,

глава СБУ, его первый заместитель и заместители,

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,

секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,

глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,

судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

В ВСУ назвали причины текущей мобилизации

В местных советах насчитывается 15 тысяч женщин, 9 тысяч из них – в сельских советах. Поэтому им также запрещено выезжать за границу.

Недавно начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач рассказал, что сейчас нет никаких волн мобилизации.

По его словам, в настоящее время в ВСУ нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, которые нам дают партнеры, так и для пополнения потерь. Горбач объяснил, что в первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.

Горбач подчеркнул, что личный состав, ранее не проходивший службу, может быть призван только в учебные центры, где их будут учить по определенным специальностям. Только после этого они прибывают в воинскую часть.