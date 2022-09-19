Военная перестройка, или Как изменится "архитектура" государства из-за войны

Мир живет во время колоссальных трансформаций. Война стала их катализатором. В режиме настоящего времени меняется страна и ее система госслужбы. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Шоковые изменения

Меняемся все. Война показала, кто есть кто. Она обнажила проблемы, которые годами считались второстепенными и решались по остаточному принципу. Это относится и к сфере публичного управления.

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Война разрушает стену, которая раньше так или иначе отделяла госслужащих и граждан. Ведь публичная служба – это прежде всего о людях и для людей. Это – об общественном интересе как главном ориентире в работе. Конечно, уровню доверия есть куда расти. Но совершенно точно публичные служащие становятся связующим звеном между государством и обществом. И отношение граждан к ним является маркером доверия ко всей власти.

В условиях военного положения усилился запрос общества на эффективность, качество и добросовестность работы публичных служащих, к их способности обеспечивать стабильность государственных институций.

Именно эти вопросы будем поднимать во время Международного "Ришелье-Форума", который состоится 22 – 23 сентября в Киеве. Его тренд – архитектура новой модели общественной службы. Замечу, что НАГС положило начало этой идее еще 13 лет назад в Одессе. За время работы форум стал заметной публичной площадкой для международного диалога и поиска эффективных решений в области публичного управления.

Новые вызовы

Сегодня нам особенно нужны профессиональные дискуссии на влиятельных площадках, чтобы лучше анализировать ситуацию и прогнозировать движение страны. С началом войны национальная система публичного администрирования в сверхсложных условиях показала фундаментальную устойчивость. Однако "красный" уровень угрозы остается. Поэтому должны усиливать управленческую и институциональную способность.

Сейчас перед публичной службой возникли новые задачи, основа которых заложена в Плане мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины.

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Получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС является стимулом к рестарту публичной службы. С введением нового функционала и компетенций. Со сменой мышления, отказом от шаблонов, выходом за привычные рамки.

Фокус движения – в сторону упрощения, оптимизации, отказа от излишней бюрократии. Эти процессы требуют пересмотра функций, углубленного анализа деятельности и результативности. С учетом лучших международных практик.

И главное – в новой публичной службе не должно быть места кулуарным решениям за закрытыми дверями. Все, что ее касается, – это всегда прозрачность, открытость и подотчетность.

Должны вместе сформировать социально ориентированную, сервисную модель публичной службы – с надлежащим качеством государственных услуг, с ценностями, близкими гражданскому обществу и европейскому выбору народа Украины.

Это одна из ключевых предпосылок реализации стремлений Украины к экономической интеграции и политической ассоциации с ЕС. Несмотря на войну Украина внедряет европейские тренды государственного управления.

Оптимизация государственного аппарата, рост языковых компетентностей, инклюзивность, гендерная культура, инновационные подходы, цифровизация, качественное предоставление услуг… Все это – архитектурный дизайн новой модели публичной службы, которую создает в Украине НАГС вместе со всеми стейкхолдерами, в частности, с международными партнерами.

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В дискуссии родится истина

Рассчитываем на диалог в рамках форума со всеми небезразличными к проблемам государственного управления, на поиск общих решений и генерацию идей нового будущего госслужбы.

Нам важно изучать опыт стран, внедрявших кейсы послевоенных реконструкций. В частности – в системе государственного управления. Учитывая актуальные и успешные международные практики, поможет нам определить приоритеты, просчитать темп и этапность ключевых трансформаций на государственной службе Украины.

Между тем международным коллегам интересен опыт Украины по сохранению устойчивости и управляемости государственной службы в условиях войны и частичной оккупации. Многие считают украинский кейс уникальным. Ведь масштабы агрессии россии представляют глобальную угрозу.

Убеждена, что на дискуссиях форума сгенерируем прочность и устойчивость национальной системы публичного администрирования. Все будет Украина!

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