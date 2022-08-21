В кремле пока не готовы отдать оккупированные территории Украины, – Фейгин назвал главную причину

путин планировал оккупировать большую часть Украины, но смог захватить только определенные территории на Востоке и Юге. Однако пока выглядит маловероятным, что глава кремля согласится отдать какие-то из них.

Об этом 24 каналу заявил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, уход с Юга путин не сможет "продать" как победу.

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Готовы ли в кремле отдать часть территорий

Фейгин считает, что кремль пока не готов отдать часть оккупированных территорий Украины. Он, в частности, не может сдать Херсон, ведь это символическое поражение.

путин на это не пойдет, потому что это будет означать для него абсолютный крах всей кампании,

– подчеркнул российский правозащитник.

По его мнению, путин может потерпеть фиаско на каком-то участке фронта и потом еще как-то это обыграть. Но если сдать Херсон, Мелитополь, Бердянск и Юг в целом, то это невозможно будет "продать" как победу.

К тому же, заметил правозащитник, ВСУ не остановятся. А Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о невозможности каких-либо переговоров до вывода российских войск на позиции, на которых они находились до 24 февраля.

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При каких условиях возможен отход войск россии

Фейгин также исключает, что Украина может договориться с россией. Ведь для этого ВСУ нужны зримые результаты победы, конвертируемые в политическое поражение москвы. Это, в частности, могла бы быть деоккупация Херсона.

Чуть меньше по масштабу, но тоже можно сравнить, – это подрыв 3 – 4 пролетов крымского моста,

– отметил он.

Правозащитник подчеркнул, что нужны реальные доказательства поражения россии. Тогда москва может пойти на какую-то уступку и отход, чтобы не потерпеть еще большего поражения, вообще оказавшись под Мариуполем или в кольце.

Ситуация на фронте: последние новости

российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В течение всей ночи против 21 августа враг обстреливал Днепропетровскую область.

Также российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В ночь на 21 августа они запустили по городу ракету С-300.

Украинские силы ПВО продолжают демонстрировать свою эффективность. Этой ночью удалось сбить две ракеты типа "Калибр", выпущенные врагом из акватории Черного моря.

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