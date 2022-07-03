Однако слова диктатора нельзя воспринимать всерьез. Об этом 24 каналу сказал белорусский журналист Франак Вячорка.
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Все, что говорит Лукашенко, нужно делить на пять. Он в одном интервью дает несколько противоречивых тезисов. Он постоянно генерирует какие-то безумные заявления и комментарии, чтобы это обсуждали в прессе,
– сказал Вячорка.
Это не имеет смысла
Журналист убежден, что какие-либо заявления белорусского политика не имеют смысла. "У него нет ни легитимности, ни поддержки, ни порой права и возможности влиять на ситуацию", – считает Вячорка.
Каково морально-психологическое состояние военных
Восприятие вторжения у представителей Генштаба, солдат и офицеров среднего уровня, принимающих решения на местах, разное. Поэтому настроения в Минске и находящиеся на границе войска сильно отличаются. По словам журналиста, белорусы не готовы заходить в Украину.
Они не готовы к этой войне. Среди них есть большая деморализация. Они не понимают, зачем их вовлекают в эту войну,
– говорит белорусский журналист.
Он резюмировал, что все заявления Лукашенко воспринимаются шуткой или безумными мыслями шизофреника.
Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко
- По данным Генштаба ВСУ, пока признаков того, что враг хочет зайти в Украину с белорусской границы, нет. Однако началась ротация вооруженных сил. Кроме того, российские войска усиливают на границе силы ПВО.
- В МВД отмечают, что существует возможность провокаций со стороны Беларуси. В частности, говорится о привлечении диверсантов.
- Белорусские войска продолжают обучение вблизи украинской границы. Недавно они отрабатывали строительство понтонных переправ.
- В настоящее время основная активность белорусских войск наблюдается в Гомельской и Брестской областях. Там хотят провести скрытую мобилизацию.
- Более того, белорусским врачам запретили выезжать из страны.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что у границы с Украиной дислоцируются 7 батальонных тактических групп. Они сковывают украинских военных, ведь не дают командованию отправить бойцов на Восток, где продолжаются активные бои.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные Силы Украины готовы к разным сценариям развития событий. По его словам, украинцев обязательно предупредят об опасности раньше времени, если угроза наступления станет реальной.
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