Однако слова диктатора нельзя воспринимать всерьез. Об этом 24 каналу сказал белорусский журналист Франак Вячорка.

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Все, что говорит Лукашенко, нужно делить на пять. Он в одном интервью дает несколько противоречивых тезисов. Он постоянно генерирует какие-то безумные заявления и комментарии, чтобы это обсуждали в прессе,

– сказал Вячорка.

Это не имеет смысла

Журналист убежден, что какие-либо заявления белорусского политика не имеют смысла. "У него нет ни легитимности, ни поддержки, ни порой права и возможности влиять на ситуацию", – считает Вячорка.

Каково морально-психологическое состояние военных

Восприятие вторжения у представителей Генштаба, солдат и офицеров среднего уровня, принимающих решения на местах, разное. Поэтому настроения в Минске и находящиеся на границе войска сильно отличаются. По словам журналиста, белорусы не готовы заходить в Украину.

Они не готовы к этой войне. Среди них есть большая деморализация. Они не понимают, зачем их вовлекают в эту войну,

– говорит белорусский журналист.

Он резюмировал, что все заявления Лукашенко воспринимаются шуткой или безумными мыслями шизофреника.

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