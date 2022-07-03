Однак, слова диктатора не можна сприймати серйозно. Про це 24 каналу сказав білоруський журналіст Франак Вячорка.

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Усе, що каже Лукашенко, треба ділити на 5. Він в одному інтерв'ю дає декілька суперечливих тез. Він постійно генерує якісь вар'ятські заяви та коментарі, аби це обговорювали у пресі,

– сказав Вячорка.

Це не має сенсу

Журналіст переконаний, що будь-які заяви білоруського політика не мають сенсу. "Він не має ані легітимності, ані підтримки, ані часом права і можливості впливати на ситуацію", – вважає Вячорка.

Яким є морально-психологічний стан військових

Сприйняття вторгнення у представників Генштабу, солдатів та офіцерів середнього рівня, які приймають рішення на місцях, різне. Тож настрої у Мінську та війська, що перебуває на кордоні, сильно відрізняються. За словами журналіста, білоруси не готові заходити в Україну.

Вони не готові до цієї війни. Серед них є велика деморалізація. Вони не розуміють, навіщо їх втягують у цю війну,

– каже білоруський журналіст.

Він резюмував, що усі заяви Лукашенка сприймаються за жарт або вар'ятські думки шизофреніка.

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