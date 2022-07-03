Однак, слова диктатора не можна сприймати серйозно. Про це 24 каналу сказав білоруський журналіст Франак Вячорка.
Читайте також Лукашенко торгується з Путіним, – Калиновський про ймовірність наступу Білорусі
Усе, що каже Лукашенко, треба ділити на 5. Він в одному інтерв'ю дає декілька суперечливих тез. Він постійно генерує якісь вар'ятські заяви та коментарі, аби це обговорювали у пресі,
– сказав Вячорка.
Це не має сенсу
Журналіст переконаний, що будь-які заяви білоруського політика не мають сенсу. "Він не має ані легітимності, ані підтримки, ані часом права і можливості впливати на ситуацію", – вважає Вячорка.
Яким є морально-психологічний стан військових
Сприйняття вторгнення у представників Генштабу, солдатів та офіцерів середнього рівня, які приймають рішення на місцях, різне. Тож настрої у Мінську та війська, що перебуває на кордоні, сильно відрізняються. За словами журналіста, білоруси не готові заходити в Україну.
Вони не готові до цієї війни. Серед них є велика деморалізація. Вони не розуміють, навіщо їх втягують у цю війну,
– каже білоруський журналіст.
Він резюмував, що усі заяви Лукашенка сприймаються за жарт або вар'ятські думки шизофреніка.
Загроза наступу з боку Білорусі: коротко
- За даними Генштабу ЗСУ, наразі ознак того, що ворог хоче зайти в Україну з білоруського кордону, немає. Проте розпочалась ротація збройних сил. Крім того, російські війська посилюють на кордоні сили ППО.
- У МВС зауважують, що існує ймовірність провокацій з боку Білорусі. Зокрема, мовиться про залучення диверсантів.
- Білоруські війська продовжують навчання поблизу українського кордону. Нещодавно вони відпрацьовували зведення понтонних переправ.
- Наразі основна активність білоруських військ спостерігається в Гомельській та Брестській областях. Там хочуть провести приховану мобілізацію.
- Ба більше, білоруським лікарям заборонили виїжджати з країни.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що біля кордону з Україною дислокуються 7 батальйонних тактичних груп. Вони сковують українських військових, адже не дають командуванню відправити бійців на Схід, де зараз тривають активні бої.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні Сили України готові до різних сценаріїв розвитку подій. За його словами, українців обов'язково попередять про небезпеку завчасно, якщо загроза наступу стане реальною.
Лукашенко заявив, що "давно визначив" участь Білорусі у війні: дивіться відео