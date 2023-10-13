Предугадать влияние на энергосистему сложно, – Галущенко рассказал о готовности к атакам России

Украина готовится противостоять возможным атакам России на энергетическую инфраструктуру нашей страны. В Минэнерго утверждают, что Украина более готова к атакам России, чем в прошлом году.

Работы по защите энергетической инфраструктуры все еще продолжаются. Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона сообщил, что очень большой объем работ уже реализован, пишет 24 Канал.

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В Украине продолжаются работы по защите энергетической инфраструктуры

В то же время он сказал, что очень сложно точно сказать, насколько будут массированы удары России и насколько они повлияют на энергосистему Украины.

"Это невозможно предусмотреть", – заявил Галущенко.

Однако министр подчеркнул, что Украина готова к атакам России гораздо лучше, чем минувшей зимой. Речь идет как о противовоздушной обороне, так и о "пассивной защите".

Галущенко добавил, что во время прошлого отопительного сезона, прошедшего под обстрелами России, Украина получила опыт, который позволит более уверенно держать энергосистему.

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