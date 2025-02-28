"Нет признаков": в Эстонии скептически относятся к возможной готовности России к перемирию

В течение последней недели не зафиксировали никаких признаков, которые свидетельствовали бы о том, что Россия может готовиться к прекращению огня в Украине. Текущая ситуация наоборот подтверждает обратное, россияне активизировались.

Командир оперативной секции дивизии Сил обороны Эстонии подполковник Маттиас Пуусепп отметил, что оккупанты увеличивают количество обстрелов, чтобы достичь лучших условий для переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Что свидетельствует о нежелании России к перемирию

Эстонский командир развел, что в течение первой недели с годовщины полномасштабного вторжения Россия не достигла никакого тактического прогресса в любом секторе. Согласно открытым геолокационным данным, продвижение российских войск в направлении Покровска полностью остановилось.

В то же время Украине, как говорит Маттиас Пуусепп, удалось увеличить периметр обороны Покровска благодаря локальным контратакам. Кроме того, подполковник рассказал, что россияне не уменьшают свою наступательную активность на фронте. Изменений по количеству обстрелов почти не фиксируют.

По его словам, в начале месяца активность врага упала до предела 100 обстрелов в сутки и остается на уровне 103 обстрелов в среднем за последнюю неделю. Поэтому, по его мнению, пока нет никаких признаков того, что Россия готовится к возможному перемирию с Украиной.

В публичной информации больше спекулируют на возможности того, что Россия увеличит количество обстрелов, в первую очередь в районе Курской операции, чтобы достичь лучших условий для переговоров. Однако, по известной нам информации, Россия не имеет такого баланса сил, который бы позволил быстро достичь успеха в отвоевании Курской области,

– заявил он.

Пуусепп добавил, что главной целью россиян остается Покровск и его окрестности, где все еще происходит от четверти до трети атак сухопутных войск. Впрочем, в действиях оккупантов стало меньше решимости, и они ищут слабые места в обороне Украины в других секторах.

К слову, недавно глава Генштаба Эстонии генерал-майор Вахур Карус, по данным ERR, заявил, что Украина все еще имеет шанс выйти победительницей в войне против России. Впрочем, для этого нужно, чтобы Запад продолжал оказывать финансовую и вооруженную поддержку Киеву.