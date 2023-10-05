Сигналы в сторону Запада: готова ли Россия ударить ядеркой по своей территории

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила "совершить ядерный взрыв где-то над Сибирью". По ее мнению, это "выведет из строя западную электронику".

В эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил, почему начал распространяться такой тезис от русских пропагандистов.

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По его словам, не стоит недооценивать врага. Россия ведь пытается восстанавливать производство танков, боеприпасов, налаживает торгово-экономические связи с КНДР, что позволит им продавать оружие и покупать. Это все указывает на то, что ВПК России держится и пытается снабжать своих наемников в Украине необходимыми средствами ведения агрессивной войны.

Однако наряду с этим есть проблемы, свидетельствующие о том, что Россия не может достичь своих так называемых "целей СВО". Время от времени подобные заявления раздаются не только от Симоньян, но и Медведева. Мы их видим постоянно,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Кроме того, украинская разведка сообщила президенту Владимиру Зеленскому, что Россия увеличит количество ядерных угроз до конца года.

"Я имею основания думать, что очередное заявление Симоньян – это демонстрация запугивания Запада. Мол, мы можем, мы ударим, если надо. Это свидетельство того, что не все получается в России так, как они бы этого хотели. Поэтому да, это очередная угроза", – добавил Валерий Клочок.

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