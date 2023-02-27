Готова ли Россия к "войне на десятилетие": что говорит глава украинской разведки

Одно из самых распространенных предположений касается того, что Россия готова десятилетиями воевать против Украины. Кирилл Буданов высказал предположение по этому тезису.

Во время интервью глава ГУР МО Кирилл Буданов был категоричен. Прежде он заявил, что Украина не пойдет ни на одно перемирие с Россией. Также поделился мнением о том, ждет ли нас "война на десятилетие".

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Россия не готова к продолжительной войне

Прежде Кирилл Буданов отметил, что Украина не пойдет на "глубокое или долговременное" перемирие. По его словам, это просто невозможно. Более того, этого не будет, категорически подчеркнул он. В то же время глава украинской разведки отметил, что "Россия не готова на длительные боевые действия".

Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа. Они всячески показывают, что они готовы там, "война на десятилетие", но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени, и в объемах. И они об этом прекрасно знают,

– подчеркнул Буданов.

Глава ГУР МО уточнил, что ближайшие три месяца не будут определяющими. Они скорее будут достаточно активными. И именно от них будет зависеть дальнейшее течение событий. Нас ожидают активные боевые действия. И в этот промежуток времени будет наблюдаться динамика как со стороны ВСУ, так и противника. Причем ее будут наблюдать как на Донбассе, так и на Юге.

Какая ситуация на фронте сейчас