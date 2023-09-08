Мир следит за контрнаступлением, а мы готовили к нему бойцов, – полковник бригады "Буревий"

"Буревий" – одна из 8 бригад "Гвардии наступления", бойцы которой готовятся идти в контрнаступление в составе Сил обороны. За подготовку в бригаде до недавнего времени отвечал Назарий Ясинский. К чему готовят бойцов "Буревия", как выглядит современная война и почему возвращение границ 1991 еще не будет означать победу Украины – читайте в интервью далее.

Полковник Нацгвардии Назарий Ясинский с псевдо "Гюрза" – один из тех боевых офицеров, которые готовили бойцов "Гвардии наступления" к восстановлению территориальной целостности Украины. До недавнего времени он был заместителем командира части по боевой подготовке бригады "Буревий".

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Ясинский говорит, что "не думающий солдат – мертвый солдат". Поэтому он наставляет будущих штурмовиков "Гвардии наступления" не только полагаться на мышечную память на поле боя, но и думать и быть готовым брать на себя ответственность.



Назарий Ясинский во время подготовки рекрутов / Фото Анастасии Салашной, НГУ

Готовить людей полковник умеет и это доказано практикой. Подготовленные им бойцы из Бригады быстрого реагирования, сейчас "Рубеж", приняли бой в первые часы высадки российского десанта на Гостомельский аэропорт в начале вторжения России в феврале 2022 года. Позже его бойцы первого батальона ББР приняли бой в первые дни полномасштабного вторжения в районе Трехизбенки и Новоайдара. Далее они же обороняли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, где буквально за каждое здание шли жестокие бои. Однако благодаря хорошей подготовке и грамотному командованию подразделение имело минимальные потери. Также Ясинский командовал обороной в северо-восточной части Бахмута.

"Гюрза" отмечает, что для него самое главное сохранить личный состав при выполнении боевых задач и выполнить приказ. Исходя из этого, подготовку бойцов он организует максимально эффективно. Потому что, как говорит полковник, победа любит подготовленных.

В интервью сайту 24 Канала Ясинский рассказал, как российско-украинская война изменилась за 9 лет, чем опытных офицеров могут удивить россияне и чего ожидают защитники от контрнаступления.

"Восстановить границы Украины мы могли еще в 2014-м"

Его война началась еще в 2014 году. Тогда Ясинский был командиром взвода специального назначения одного из тернопольского батальона Нацгвардии. А после нападения России на Украину в составе своего подразделения одним из первых отправился на Донбасс. Участвовал в боях за Славянск, Николаевку, Ямполь, Закотное, Северск, Рубежное, Попасную и Дебальцево.

По словам полковника, в начале войны ситуация была сложной на блокпосту 3-А возле Славянска – там обстрелы не прекращались ни на минуту. Однако лично для него самыми горячими были бои за Дебальцево и Комиссаровку.

"В Дебальцево мы взяли первого российского военного в плен. Уже тогда, в 2014 году, сепаратистов координировали российские офицеры", – вспоминает Назарий.



Назарий Ясинский во время подготовки рекрутов / Фото Анастасии Салашной, НГУ

По мнению Ясинского, Украина действительно могла вернуться в свои границы еще тогда, до конца октября 2014 года.

Начиная со Славянска: как только мы начинали их гнать, как псов – объявляли непонятные военным "прекращения огня". Только мы берем инициативу – приходил приказ останавливаться. Они тем временем окапывались, наращивали свои позиции в инженерном плане, что в дальнейшем замедляло выполнение нами наступательных операций. Схема войны на тот момент была такова, что между двумя нашими блокпостами мог располагаться сепарский блокпост,

– рассказывает офицер.

Поэтому на том этапе войны восстановить территориальную целостность не удалось. Но это на самом деле была война, которую неправильно называть АТО.

"АТО – это противостояние за какой-то один объект, а не две области. На тот момент для нас это была война. Боевые действия, специальные операции, гибли и собратья, и гражданские. Но по интенсивности по сравнению с 2022 – это была легкая прогулка", – говорит он.

После первого года войны, в 2015 году, Ясинский присоединился к Бригаде быстрого реагирования (ББР). Это подразделение было одним из самых продвинутых в Нацгвардии – системы подготовки и работы штабов и подразделений организовывались по стандартам НАТО. Личный состав набирали из высокомотивированных бойцов. Это гвардейское подразделение было одним из тех, кто реально участвовал в боевых действиях.

Являясь командиром разведки ББР Ясинский в 2018 – 2019 году выполнял специальные задания с подразделением в районе ООС.

"По сравнению с 2014 годом, в 2019 году противника становилось больше и он начал более качественно умирать на нашей земле", – вспоминает Ясинский.



Назарий Ясинский во время подготовки рекрутов / Фото Анастасии Салашной, НГУ

Далее в 2019 – 2020 году подразделение разведки под руководством Гюрзы выполняло задачи в составе БТгр Бригады быстрого реагирования на Светлодарской дуге.

"По состоянию на 2019 год Светлодарка – это была одна из самых горячих точек. Я уже тогда говорил ребятам, что в будущем, вероятно, будут более ожесточенные бои на территории Украины. Поскольку наше географическое расположение является буфером между Россией и Евросоюзом. Я ребятам это говорил, они тоже понимали и анализировали ситуацию", – говорит офицер.

"Когда 24 февраля россияне поперли с трех сторон, очень переживал за Киев"

В момент полномасштабного вторжения Ясинский был командиром первого батальона оперативного назначения в ББР. Подразделение в быстром темпе начали перебрасывать на Восток Украины.

"Просто так такие маневры не проводят. Это слишком сложно. Когда есть масса народа, танковые и артиллерийские подразделения, которые нельзя просто так погрузить в автобус "Малыш" и передислоцировать их с Запада Украины на Восток", – говорит он.

Это укрепило его во мнении, что Россия готовится к военным провокациям.



Назарий Ясинский / Фото Анастасии Салашной, НГУ

23 февраля Ясинский с батальонно-тактической группой загруженными на эшелон прибыли в Рубежное.

"В ночь на 24 февраля мы, выгрузив технику и забазировавшись возле Северодонецка в два ночи, легли спать. В четыре утра командир батальонно-тактической группы разбудил меня словами: "Гюрза, вставай, нас бомбят". Прежде всего я подумал, что надо рассредоточить людей , чтобы враг не уничтожил их тупо", – говорит офицер.

С этого и начался новый этап войны. Военные рассредоточились по лесу, получили боевое распоряжение и уехали на Новоайдар. Там были бои между Трехизбенкой и Кряковкой. Впоследствии танкисты обеспечивали выход 79 и 57 бригад из-под Счастья и Станицы Луганской. Спустя еще день после выхода личного состава из окружения батальонно-тактическая группа заняла оборону восточных окраин Северодонецка.

Офицер говорит, что когда стало ясно, что россияне поперли с трех сторон, он очень переживал за Киев.

Если бы россияне зашли в столицу, если бы в Киеве завязались бои, было бы гораздо труднее. Потому что это – центр управления, голова. Потеря головы – это серьезная проблема,

– говорит он.

В боях за Рубежное подразделения Ясинского, входившие в состав БТгр, уничтожили 3 батальона врага

До 7 марта Ясинский со своими людьми держал оборону на окраинах Северодонецка. С 7 на 8 марта – передислоцировались в Рубежное. Там в основном вели бои против боевиков из оккупированной Луганской области и кадыровцев.

В Рубежном на нас в основном гнали ЛНРовцев. Точно знаю, что за 1,5 – 2 месяца мы уничтожили три батальона "ЛНР", по словам пленных, из радиоперехватов противника и данных разведки, а это плюс-минус 1200 человек. Тогда у них была очень активная артиллерия, по нас там работали всем – от миномета до авиации,

– рассказывает он.

В Рубежном у защитников был четкий распорядок дня. С 5 до 7 часов утра прилетала и работала авиация. С 7 до 9 часов – артиллерия из всех калибров.

С 11 утра начинался штурм. Он длился до 13:00.

"Они получали бамбулей, где-то до 14 часов оттягивали своих "двухсотых" и "трехсотых", кого могли забрать. По нам, опять же, работала артиллерия", – вспоминает Ясинский.



Назарий Ясинский / Фото Анастасии Салашной, НГУ

С 14:00 до 16:00 по украинским защитникам снова начинала бить артиллерия, но гораздо плотнее.

"Плюс они выгоняли танчики. Иногда с 16 до 17 враг снова пытался штурмовать, на что получал хорошую взбучку. Затем снова работала артиллерия. И в 19 часов "рабочий день" заканчивался", – рассказывает офицер.

После этого в подразделении начиналась жизнь: подвозы БК, продовольствия, воды.

Ребята 1 – 1,5 месяца с позиций вообще не выходили. Они были постоянно в бою. Из Рубежного мы вышли, потому что там уже негде было закрепляться, там не было камня на камне. В городах каждый подвал, крыша, окно – стреляет. Поэтому выбивать врага в городе тяжелее всего,

– вспоминает он.

В общем, говорит, тактика россиян ничем особо не удивила после 24 февраля. Был момент под Кряковкой, когда удивили их танкисты: 25 февраля они совершили один маневр, чтобы зайти во фланги украинским военным на большой скорости. Было видно, что их тактика отточена. Но это был один раз.

"Я скорее от них устал. Реально, тупость врага – утомляет", – замечает Ясинский.

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В Бахмуте "Буревий" стоял против вагнеров, зэков, кадровых военных России

После Рубежного Ясинскому предложили перейти на должность заместителя командира штурмовой бригады по боевой подготовке в воинскую часть 3027 "Буревий". Это подразделение стало частью "Гвардии наступления", созданной в системе МВД специально для участия в контрнаступлении.

"Первый мой выезд как командира батальонно-тактической группы был в Бахмут. Там часть 3027 держала город с 25 октября по 2 декабря", – говорит Ясинский.

Воевать в Бахмуте было тяжело, однако интенсивность была меньше, чем, например, в Рубежном. Ведь в Бахмуте было больше высоких построек, поэтому, чтобы развалить ту же девятиэтажку, нужно больше времени и усилий. А вот в частном секторе, например в Рубежном, один прилет миномета полностью разрушал дом.

Ясинский добавляет, что на момент нахождения подразделения в Бахмуте они сталкивались в основном с вагнерами.

"Дважды нас штурмовали их профессиональные наемники, ядерный состав, скажем так. Они даже в черной форме были", – вспоминает он.

Видно было, что вагнеровцы действительно лучше подготовлены. Если они видели, что не пройдут, если у них были потери, то уходили. И на их прикрытие прилетали вертолеты. Но офицер добавляет, что их судьба также заканчивалась в посадках в северо-восточных окрестностях Бахмута.

За вагнеров там мазу хорошо тянули. За кадровых военных – не так. За зэков – вообще никак. У зэков вообще перестрелки между собой бывали. Я так понимаю, что какой-то куратор их гнал на нас, они возвращались к своим, а свои их либо расстреливали, либо стреляли в воздух, чтобы они возвращались,

– добавляет Ясинский.

А еще Гюрзу удивило, что в Бахмуте оккупанты не применяли никакой бронетехники против них – ни БМП, ни БТРов, ни бронеавтомобилей. Только танки, которыми стреляли с закрытых позиций в нескольких километрах от наших защитников.

"Не думающий солдат – мертвый солдат": подготовка "Гвардии наступления"

С февраля 2023 полковник Ясинский возглавлял и занимался подготовкой бойцов в штурмовую бригаду "Буревий" – одну из 8 бригад Нацгвардии, которые вместе с другими военными Сил обороны Украины возвращают наши города и села.

Сейчас весь мир наблюдает за контрнаступлением украинских войск. Я не просто его ждал, я готовил к нему людей. Мы тренировали и оборону, наступление и зачистку вражеских позиций. Каждый приобретал профессионализм в работе с тем видом оружия, с которым он будет работать. Людей готовили и готовят по сей день, как того требует современное ведение боевых действий. Победа любит подготовленных, это однозначно, поэтому мы отдавали этому больше всего сил и времени,

– говорит он.

Офицер отмечает, что для него всегда самое главное выполнить задание и сохранить как можно больше своих людей. Незначительную потерю территории всегда можно отвоевать, если будут люди.



Подготовка бригады "Буревий" Гвардии наступления / Фото НГУ

Командир – это тот, кто всегда должен совершенствовать себя и учить своего бойца. Плохо, когда боец боится спросить что-нибудь, плохо, когда боец боится обратиться к командиру со своей проблемой. Мы не в школе, мы не наказывали бойца за его смекалку и живой ум. Не думающий солдат – мертвый солдат,

– говорит офицер.

Ясинский добавляет, что командир должен мотивировать бойцов. Мы не воюем за Вьетнам – мы воюем за свою страну. Новобранцы должны уже прийти с мотивацией. Поэтому его задача – дать им знания, навыки и мышечную память.

"От навыков появляется уверенность. Уверенность – это жизнь на поле боя. Я всегда учу своих бойцов видеть любую ситуацию шире. Я учу их улучшать свое положение в трудных условиях. Победа любит тренированных", – говорит он.

Тренировка – это еще и хорошая коммуникация со своими собратьями, а у командира со своим подразделением.

"Если на тренировке боец действует решительно, ему остается пережить сутки боя, уничтожить несколько противников и тогда он – Рекс, король войны. Это показали и Бахмут, и Белогоровка, и Кременная, где сейчас продолжаются бои с участием бригады "Буревий", – подчеркивает полковник.



Назарий Ясинский во время подготовки рекрутов / Фото Анастасии Салашной, НГУ

Подытоживая, Ясинский говорит, что даже выход на границы Украины 1991 года не будет означать полную победу. Локальные боевые действия по границе могут занять несколько лет.

"Есть ли у меня понимание, какой будет наша победа? Еще нет. Победы пока еще не будет. На государственные границы мы выйдем уже скоро. Но вдоль границы останется серая зона, которая будет жить в формате 2014 – 2015 годов. И перестрелки, и работа артиллерии, группы ДРГ россиян там скоро не закончатся", – заключает Ясинский.