"Украинское лето придет – вам конец": в Запорожье коллаборантам сделали последнее предупреждение

Во временно оккупированных населенных пунктах Запорожья украинское сопротивление не угасает. Несмотря на преследование и жесткую фильтрацию, в Бердянске и в Мелитополе появляется все больше интересных постеров.

Во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе появляется все больше плакатов и листовок накануне "украинского лета". Источники 24 Канала сообщают, как коллаборантов последний раз предупреждают о приближении конца.

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Коллаборантов предупреждают о приближении "украинского лета"

Новые листовки с предупреждениями появились в Бердянске и в Мелитополе. В частности, на плакатах изображен гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, на днях уже отличившийся паническим обращением, что ВСУ якобы могут начать контрнаступление "в ближайшие часы".

Также на плакатах с предупреждениями изображен и так называемый "председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" – Владислав Рогов.

Отметим, что на появившихся в Бердянске и Мелитополе листовках выделена дата – 1 августа.

Листовки с угрозами коллаборантам в Запорожье / Фото 24 Канала

В Запорожской области оккупанты объявили "эвакуацию"

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты изрядно паникуют и ожидают контрнаступления ВСУ буквально каждый час. Коллаборанты уже начали "штурмовать" АЗС и даже получили инструкции, что делать в случае "хлопка". Мэр Мелитополя сообщил, что на перешейке с Крымом уже образовалась большая пробка – оккупанты, вероятно, вывозят награбленное.

Коллаборанты предупреждают так называемых "работников органов власти" пока продолжать работать, но в случае взрывов необходимо оставаться дома. В Мелитополе рабочим коммунальных предприятий даже вернули трудовые книжки, однако причины таких действий объяснять не стали.

Более того, на фоне такой паники гауляйтеры в Запорожской области объявили даже "эвакуацию". Принудительно вывозить будут жителей 18 населенных пунктов: Тимошевка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи и Розовка.