Большая часть готовится ко встрече ВСУ, – херсонский активист о настроениях людей на Херсонщине

Украинские военные продолжают идти в наступление в Херсонской области. В Офисе Президента призвали жителей временно оккупированных территорий, в частности Херсона, готовиться к освобождению от оккупантов.

Настроения жителей Херсонской области по поводу вероятного контрнаступления ВСУ разделились. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

Обратите внимание ВСУ наступают по всем фронтам: как ничтожество кремля играет на руку Украине

Настроения людей в Херсонской области

По его словам, большая часть населения региона с нетерпением ожидает деоккупацию региона.

Большинство людей готовится к встрече ВСУ. Меньшая часть людей, которые лояльны к оккупантам, со страхом смотрит на все эти события,

– отметил активист.

В первую очередь, такие люди обеспокоены безопасностью своего имущества и бизнеса. Как пояснил Молчанов, такие жители Херсонщины надеялись договориться с оккупантами, чтобы уберечь свое состояние. Теперь же они опасаются возможных обстрелов и прилетов.

Херсонцы ждут товарной блокады

Как рассказал Молчанов, сейчас жители Херсона обеспокоены тем, что город может оказаться в товарной блокаде.

Все мосты уничтожены, уничтожена коммуникация между двумя частями по разные стороны реки Ингулец. В Херсоне может начаться нехватка горючего, а дальше и всех товаров из-за невозможности подвозить их с правого берега Днепра,

– сказал он.

Херсонский активист подчеркнул, что вероятная товарная блокада в любом случае будет виной оккупантов, блокирующих поставки товаров с территорий, подконтрольных Украине.

Он добавил, что большинство херсонцев с пониманием относятся к ситуации, поскольку ожидание освобождения региона превалирует над страхом перед товарной блокадой.

Проблема с бомбоубежищами в Херсоне

В Офисе президента обратились к жителям временно оккупированных территорий с просьбой позаботиться о своей безопасности. В первую очередь найти и обустроить укрытие. По словам Молчанова, с этим у херсонцев могут возникнуть трудности по 2 причинам.

Херсон, как и большинство городов Украины, после распада советского союза не имел достаточно ресурсов для защиты от воздушных и артиллерийских атак. Все бомбоубежища были либо коммерциализированы, либо заброшены.

В Херсоне большинство бомбоубежищ расположены на территориях промышленных предприятий. оккупанты захватили эти объекты, разместили там свои склады и технику.

"На эти бомбоубежища гражданских не будут допускать. В городе есть еще бомбоубежища возле больниц или других социальных учреждений, но таких немного. Большинство херсонцев могут рассчитывать разве что на подвалы собственных домов", – отметил херсонский активист.

Как на Херсонщине работают сирены

Молчанов рассказал, что в Херсоне тоже должным образом не работают сирены. По его словам, оккупанты захватили систему оповещения в регионе.

В других городах Херсона россияне включают сирены, даже когда запускают собственные ракеты или когда работает их ПВО. Там сирены раздаются даже чаще, чем на территории подконтрольной Украине. А вот в Херсоне почему сирены включают редко,

– заметил активист.

Этим российские захватчики ставят под угрозу жизнь херсонцев. Ведь, по словам Молчанова, в самом Херсоне расположены позиции российской ПВО и иногда вражеские ракеты или их обломки падают на территории города.

Владимир Молчанов рассказал о том, как оккупанты напуганы наступлением ВСУ на Херсонщине

Ситуация в Херсонской области: последние новости

Украинские военные продолжают делать все возможное для того, чтобы враг как можно скорее убрался с территории нашей страны. Нашим военным удалось ликвидировать еще одно воздушное судно оккупантов. Речь идет о вертолете Ка-52 "Аллигатор".

На оккупированных территориях продолжает развиваться партизанское движение. Он действует под руководством сил спецопераций. Особенно действия партизан заметны в Херсонской области.

В Херсонской области украинские военные продолжают бить по мостам и переправам врага. В МВД сообщили, что окончательно разрушен Дарьевский мост.

Обратите внимание – Военный эксперт Олег Жданов рассказал о наступлении ВСУ на Харьковщине: смотрите видео