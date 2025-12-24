Зеленский ответил, готовы ли россияне к мирному плану в любой форме

Владимир Зеленский раскрыл содержание 20-пунктного базового документа об окончании войны. По словам президента, Россия уже не сможет просто отказаться от мирного урегулирования.

Об этом сказал Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Читайте также Украина будет договариваться о свободной торговле с США: есть нюанс относительно санкций против России

Готовы ли россияне к соглашению?

Журналисты спросили Владимира Зеленского, готовы ли россияне к мирному плану в любой форме.

Я считаю, что они будут готовы к какому-то плану в любом случае. Потому что они не могут сказать президенту Трампу: смотри, мы против мирного регулирования,

– ответил президент.

По его словам, если Россия выйдет из переговоров, Дональду Трампу придется предоставлять оружие Украине и вводить максимально возможные санкции против страны-агрессора.

Зеленский добавил, что Соединенные Штаты хотят заключить соглашение как можно быстрее.

Они считают, что они могут дать Украине гарантии безопасности. Настроение Соединенных Штатов Америки, что это беспрецедентный шаг к Украине с их стороны. Они считают, что дают сильные гарантии безопасности, что есть несколько стран в мире, которые имеют такие договоренности с Соединенными Штатами Америки,

– объяснил глава государства.

Сейчас Украина вместе с партнерами продолжает работу над тем, чтобы каждый пункт мирного плана был реалистичным и действительно мог помочь достичь мира.

Что предусматривает мирный план?