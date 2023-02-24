Готовы морально, готовимся технически, – Зеленский сказал, можем ли вернуть Крым в 2023 году

Владимир Зеленский сказал, когда Украина сможет вернуть Крым. По словам украинского лидера, наше государство готовится к этому времени.

Президент ответил на вопрос о шансах в 2023 году вернуть Крым физически. Владимир Зеленский сказал об этом на пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения, информирует 24 Канал.

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Что сказал Зеленский об освобождении Крыма

Президент отметил, что каждый человек в Украине хочет, чтобы следующий шаг был решающим, последним и победным. Поэтому часто кто-то не выдерживает, эмоционально об этом общаясь с прессой. По словам президента, говорится даже о представителях государства. Ведь люди очень хотят, чтобы это произошло.

Надо работать. Поэтому, отвечая на вопрос о шагах, я могу сказать одно – все зависит от нас,

– заметил президент.

ведь есть военные шаги, и Украина к ним готовится. То есть наше государство готово морально и готовится технически – оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления.

Также Украина отправляет людей на учения, ведь Киев должен быть готов.

А дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги и дай Бог нам, чтобы они были удачными,

– заметил Зеленский.

Стоит отметить, что президент Украины в годовщину полномасштабного вторжения дал большую пресс-конференцию журналистам. На ней украинский лидер говорил об изгнании россиян с нашей земли, предоставлении истребителей F-16, своих задачах и приоритетах. Главные тезисы Владимира Зеленского по встрече с журналистами – читайте здесь.