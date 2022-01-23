"Готовы поддержать, но": отправит ли Британия свои войска в Украину в случае вторжения России
Источник:Sky News
Британия неоднократно выражала поддержку Украине. Однако в Лондоне считают крайне маловероятной возможность отправки своих военных на границу в случае российского вторжения.
Такое мнение озвучил вице-премьер Доминик Рааб, отвечая на вопрос, отправит ли Британия своих военных в Украину, если Россия предпримет вторжение ее территорию.
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В то же время Рааб добавил, что Британия будет поддерживать Украину вместе с международным сообществом и союзниками по НАТО на Западе. Однако свои войска в Украину Лондон вряд ли направит.
Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но могу сказать, что мы готовы и участвуем в программах обучения, чтобы поддержать украинцев,
– заявил вице-премьер Доминик Рааб.
Также он пригрозил России "очень серьезными последствиями" в случае вторжения в Украину.
Глава Минобороны Британии встретится с Шойгу
Как известно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.
Как ожидается, он должен сказать министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение о встрече с российским министром обороны в Москве в ближайшие дни,
– сообщают СМИ.
По данным источников канала, Джонсона ежедневно информируют о развитии ситуации вокруг Украины, и он считает ее крайне опасной. СМИ отмечают, что премьер Британии вскоре проведет переговоры с лидерами G7, чтобы создать "санкционную коалицию" и наметить целевые санкции против олигархов, которые поддерживают главу Кремля Владимира Путина.
Что Великобритания уже сделала на фоне угрозы вторжения России
- 18 января из Лондона в Киев прибыла партия оружия. Это вызвало настоящую истерику у Кремля.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что помощь Украине могут увеличить в случае наступления России.
- Из-за угрозы российского вторжения в Украину Великобритания отправила 30 своих армейцев. Они научат военных ВСУ пользоваться новыми британскими противотанковыми средствами.
- Кроме того, на фоне угрозы вторжения Великобритания анонсировала создание нового союза с Польшей и Украиной.
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