Говорили о безопасности на границе: Данилов встретился с министром нацобороны Канады
Источник:СНБО
Алексей Данилов в Канаде встретился с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд. В частности они обсудили ситуацию безопасности вокруг границ Украины.
Встреча состоялась в рамках Галифакского форума безопасности, который проходит в Канаде. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов возглавляет украинскую делегацию.
К теме Это точно не для нас, – Данилов ответил, будут ли применять оружие против мигрантов на границе
Данилов в Канаде обсудил ситуацию с безопасностью
В рамках работы форума обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд,
– говорится в сообщении.
С украинской стороны на встрече были:
- секретарь СНБО Украины Алексей Данилов;
- заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец;
- заместитель министра обороны Анатолий Петренко.
Алексей Данилов также примет участие в одной из сессий Галифакского форума по безопасности. Последний происходит с 19 по 21 ноября.
Секретарь СНБО также обсудит безопасность в Украине и мире с руководителями органов безопасности стран-участниц форума.
Коротко о ситуации на границах Украины
- 31 октября издание The Washington Post заявило, что Россия вновь наращивает войска на границе с Украиной.
- В начале ноября украинская разведка сообщила, что Россия действительно сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях войска до 90 тысяч человек. Заверили, что подобные вещи там происходят регулярно с 2014 года.
- Кроме того, 8 ноября из-за наплыва мигрантов обострилась ситуация на границе Польши и Беларуси.
- Поэтому в Луцке 14 ноября состоялось заседание СНБО. По итогам Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.
- 18 ноября МВД направило дополнительные силы Нацгвардии на украинско-белорусскую границу, чтобы помочь подразделениям Госпогранслужбы и Нацполиции контролировать ситуацию.
- Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что надежным способом противодействия агрессии станет строительство надлежащей государственной границы Украины вдоль всей протяженности. Объяснил также, откуда возьмут деньги.