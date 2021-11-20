Говорили о безопасности на границе: Данилов встретился с министром нацобороны Канады

Алексей Данилов в Канаде встретился с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд. В частности они обсудили ситуацию безопасности вокруг границ Украины.

Встреча состоялась в рамках Галифакского форума безопасности, который проходит в Канаде. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов возглавляет украинскую делегацию.

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Данилов в Канаде обсудил ситуацию с безопасностью

В рамках работы форума обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд,

– говорится в сообщении.

С украинской стороны на встрече были:

секретарь СНБО Украины Алексей Данилов;

заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец;

заместитель министра обороны Анатолий Петренко.

Алексей Данилов также примет участие в одной из сессий Галифакского форума по безопасности. Последний происходит с 19 по 21 ноября.

Секретарь СНБО также обсудит безопасность в Украине и мире с руководителями органов безопасности стран-участниц форума.

Коротко о ситуации на границах Украины