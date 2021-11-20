Зустріч відбулась в рамках Галіфакського безпекового форуму, що відбувається в Канаді. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов очолює українську делегацію.
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Данілов в Канаді обговорив з безпекову ситуацію
У рамках роботи форуму обговорили безпекову ситуацію навколо українських кордонів з міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд,
– мовиться у повідомленні.
З української сторони на зустрічі були:
- секретар РНБО України Олексій Данілов;
- заступник Керівника Офісу Президента Роман Машовець;
- заступник міністра оборони Анатолій Петренко.
Олексій Данілов також візьме участь в одній із сесій Галіфакського безпекового форуму. Останній відбувається від 19 по 21 листопада.
Секретар РНБО також обговорить безпеку в Україні та світі з керівниками безпекових органів країн-учасниць форуму.
Коротко про ситуацію на кордонах України
- 31 жовтня видання The Washington Post заявило, що Росія знову нарощує війська на кордоні з Україною.
- На початку листопада українська розвідка повідомила, що Росія дійсно зосередила біля кордонів України й на окупованих територіях війська до 90 тисяч людей. Запевнили, що подібні речі там відбуваються регулярно з 2014 року.
- Окрім того, 8 листопада через наплив мігрантів загострилась ситуація на кордоні Польщі та Білорусі.
- Тому в Луцьку 14 листопада відбулось засідання РНБО. За підсумками Олексій Данілов заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.
- 18 листопада МВС скерувало додаткові сили Нацгвардії на українсько-білоруський кордон, щоб допомогти підрозділам Держприкордонслужби та Нацполіції контролювати ситуацію.
- Очільник МВС Денис Монастирський розповів, що надійним способом протидії агресії стане будівництво належного державного кордону України уздовж всієї протяжності. Пояснив також, звідки візьмуть гроші.