Зустріч відбулась в рамках Галіфакського безпекового форуму, що відбувається в Канаді. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов очолює українську делегацію.

До теми Це точно не для нас, – Данілов відповів, чи застосовуватимуть зброю проти мігрантів на кордоні

Данілов в Канаді обговорив з безпекову ситуацію

У рамках роботи форуму обговорили безпекову ситуацію навколо українських кордонів з міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд,

– мовиться у повідомленні.

З української сторони на зустрічі були:

секретар РНБО України Олексій Данілов;

заступник Керівника Офісу Президента Роман Машовець;

заступник міністра оборони Анатолій Петренко.

Олексій Данілов також візьме участь в одній із сесій Галіфакського безпекового форуму. Останній відбувається від 19 по 21 листопада.

Секретар РНБО також обговорить безпеку в Україні та світі з керівниками безпекових органів країн-учасниць форуму.

Коротко про ситуацію на кордонах України