Главы разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре: обсуждали и Украину
Источник:Reuters
Высокопоставленные чиновники из примерно 20 крупнейших разведывательных агентств мира провели секретную встречу. В частности, они обсуждали Украину.
Событие произошло на полях межправительственной конференции по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре. По данным источников Reuters, подобные встречи организует правительство страны.
На протяжении нескольких лет их незаметно проводят в отдельном месте рядом с саммитом безопасности. Ранее о подобных встречах не сообщали.
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Главы разведок мира провели секретную встречу
США представляла директор Национальной разведки Аврил Хейнс, возглавляющая разведывательное сообщество своей страны, в то же время Китай был среди других присутствующих стран, несмотря на напряженность в отношениях между двумя сверхдержавами.
Встреча является важным событием в международной теневой повестке дня. Учитывая количество стран-участниц, это не фестиваль уловок, а скорее способ способствовать более глубокому пониманию намерений и конечных результатов,
– сказало лицо, знакомое с ходом дискуссий.
По его словам, между разведывательными службами существует негласный кодекс, согласно которому они могут говорить, когда более официальная и открытая дипломатия является сложной.
"Это очень важный фактор во время напряженности, и сингапурское событие помогает этому способствовать", – подытожил собеседник.
Представитель Министерства обороны Сингапура заявил, что при участии в Диалоге Шангри-Ла участники, включая высокопоставленных сотрудников разведывательных служб, также пользуются возможностью встретиться со своими коллегами.
"Министерство обороны Сингапура может способствовать проведению некоторых из этих двусторонних или многосторонних встреч. Участники считают проводимые в кулуарах встречи полезными", – заявил он.
В свою очередь, посольство США в Сингапуре сообщило, что не располагает информацией об этой встрече. Правительства Китая и Индии также не сразу ответили на запросы журналистов о комментариях.
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Главы разведок обсуждали Украину
Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия управляют так называемой сетью "Пять глаз" для сбора и обмена широким спектром разведывательных данных, а их представители разведки часто встречаются.
Более масштабные встречи разведывательного сообщества проходят реже и почти никогда не афишируются. Хотя о конкретных дискуссиях в Сингапуре известно немного, в переговорах, по данным анонимных источников, фигурировала война России в Украине и транснациональная преступность.
Вечером 1 июня руководители разведок провели неформальную встречу. Представителя России на ней не было. В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов присутствовал на Диалоге Шангри-Ла. Однако, по его словам, не участвовал во встрече разведки.
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Что происходило в Сингапуре
По информации еще одного источника, тон встречи был настроен на сотрудничество и взаимодействие, а не на конфронтацию. На главном Диалоге по безопасности более 600 делегатов из 49 стран провели 3 дня:
- пленарных заседаний,
- двусторонних и многосторонних встреч за закрытыми дверями.
С речами выступили премьер-министр Австралии Энтони Албанез, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Китая Ли Шанфу и его коллеги из Великобритании. Также выступили представители Японии, Канады, Индонезии и Южной Кореи.
Хейнс была среди официальных делегатов США. В ходе дискуссии о кибербезопасности на главном заседании она заявила, что сотрудничество между Соединенными Штатами и Китаем чрезвычайно важно.
Совершенно критически важно, даже когда существует недоверие, и даже когда вы сталкиваетесь с фактическими противниками, пытаться работать и сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также пытаться управлять потенциалом эскалации,
– заявила директор Национальной разведки США.