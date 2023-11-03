Ведет ли Украина переговоры с Россией за "запертой дверью": Кулеба дал четкий ответ

В октябре 2022 года президент Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров со страной-агрессорой. Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, изменились ли с тех пор настроения Киева.

Непростая ситуация на фронте и политической арене актуализировали в медиа тему мирных переговоров между Украиной и Россией. Дмитрий Кулеба рассказал о вероятности тайных разговоров между Киевом и Москвой.

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Категорическое "Нет"

По словам дипломата, Киев не ведет со страной-оккупантом никаких секретных переговоров. Кулеба напомнил, что для того, чтобы появилась вероятность общения с врагом, он для начала должен вывести свои войска со всей территории Украины. Это условие, в частности, прописано в формуле мира президента Зеленского.

Ранее глава МИД отмечал, что ближайшие месяцы будут нелегкими для украинцев. Так, с приближением холодов и дождей непросто будет продвигаться на поле боя. Кроме того, Россия готовится к новым массированным обстрелам объектов критической инфраструктуры. В ряде стран Европы и США начинается политический сезон, который может влиять на отношения Украины и ее партнеров.

"Мирные" переговоры Украины и России: последние новости