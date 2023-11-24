Пограничник "Боя" вернулся с горячего Востока: трогательный момент встречи с сыном

Пограничники в составе Сил обороны стоят бок о бок с другими военными подразделениями. В ГПСУ показали кадры воссоединения стража границы с семьей.

До войны Сергей имел гражданскую профессию. После того, как россияне напали на Украину, мужчина присоединился к рядам пограничников.

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Дома "Боя" ждут жена и сын

Позывной Сергея – "Боя". Рассказывает, что это прозвище закрепилось за ним еще в детстве. Так его звали сверстники.

Мужчина служит на одном из самых горячих участках фронта – в Авдеевке. До этого, говорит, воевал в Семеновке Черниговской области.

Кроют нас как из танка, так из дронов – камикадзе, из всего, что хочешь,

– рассказывает военный.

Пока "Боя" защищает Родину на передовой, дома его ждет семья: жена и сын Егор.

Звонит, спрашивает "Папа, когда ты уже приедешь?" Да уже, немного потерпи. Так приятно. Знаешь, говорит, папа, у меня зуб выпал,

– вспоминает сына военный и вытирает слезы умиления.

Знаем, что мечта Егора сбылась. Его отец таки вернусь с фронта домой.

В Государственной пограничной службе показали трогательный момент воссоединения военного с семьей: видео

Что происходит на Авдеевском направлении