Пограничник "Боя" вернулся с горячего Востока: трогательный момент встречи с сыном
Источник:ГПСУ
Пограничники в составе Сил обороны стоят бок о бок с другими военными подразделениями. В ГПСУ показали кадры воссоединения стража границы с семьей.
До войны Сергей имел гражданскую профессию. После того, как россияне напали на Украину, мужчина присоединился к рядам пограничников.
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Дома "Боя" ждут жена и сын
Позывной Сергея – "Боя". Рассказывает, что это прозвище закрепилось за ним еще в детстве. Так его звали сверстники.
Мужчина служит на одном из самых горячих участках фронта – в Авдеевке. До этого, говорит, воевал в Семеновке Черниговской области.
Кроют нас как из танка, так из дронов – камикадзе, из всего, что хочешь,
– рассказывает военный.
Пока "Боя" защищает Родину на передовой, дома его ждет семья: жена и сын Егор.
Звонит, спрашивает "Папа, когда ты уже приедешь?" Да уже, немного потерпи. Так приятно. Знаешь, говорит, папа, у меня зуб выпал,
– вспоминает сына военный и вытирает слезы умиления.
Знаем, что мечта Егора сбылась. Его отец таки вернусь с фронта домой.
В Государственной пограничной службе показали трогательный момент воссоединения военного с семьей: видео
Что происходит на Авдеевском направлении
- Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. 23 ноября командующий Тарнавский рассказал, что оккупанты начали третью волну штурмов города.
- По словам полковника Александра Штупуна, новая волна наступления дорого обошлась противнику – они в очередной раз понесли большие потери. Военный рассказал, что при штурме россияне привлекли большое количество бронированной техники. За прошедшие сутки наши защитники полностью уничтожили три вражеских танка, а также семь других бронированных машин. Еще во время одной из атак оккупантов, для осуществления которой они пустили в ход две колонны – это примерно 15 единиц техники, – 80% из нее было уничтожено.
- Россияне бросают раненых на Авдеевском направлении. В ВСУ говорят, что противник понимает, что эвакуировать раненых и тела погибших нет смысла, потому что по ним все равно "прилетит".