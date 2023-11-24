До війни Сергій мав цивільну професію. Після того, як росіяни напали на Україну, чоловік долучився до лав прикордонників.
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Вдома на "Бою" чекають дружина і син
Позивний Сергія – "Боя". Розповідає, що це прізвисько закріпилося за ним ще у дитинстві. Так його кликали однолітки.
Наразі чоловік служить на одній із найгарячіших ділянках фронту – в Авдіївці. До цього, каже, воював у Семенівці на Чернігівщині.
Криють нас як із танка, так із дронів – камікадзе, з усього, що хочеш,
– розповідає військовий.
Поки "Боя" захищає Батьківщину на передовій, вдома на нього чекає родина: дружина та син Єгор.
Дзвонить, питає "Тату, коли ти вже приїдеш?". Та вже, трошки потерпи. Так приємно. Знаєш, каже, тату, у мене зуб випав,
– згадує сина військовий і витирає сльози розчулення.
Знаємо, що мрія Єгора збулася. Його батько таки повернуся із фронту додому.
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Що відбувається на Авдіївському напрямку
- Ворог не залишає спроб оточити Авдіївку. 23 листопада командувач Тарнавський розповів, що окупанти розпочали третю хвилю штурмів міста.
- За словами полковника Олександра Штупуна, нова хвиля наступу дорого обійшлася противнику – вони вкотре зазнали великих втрат. Військовий розповів, що при штурмі росіяни залучили значну кількість броньованої техніки. За минулу добу наші захисники повністю знищили три ворожі танки, а також сім інших броньованих машин. Ще під час однієї з атак окупантів, для здійснення якої вони пустили у хід дві колони – це приблизно 15 одиниць техніки, – 80% з неї було знищено.
- Окупанти кидають поранених на Авдіївському напрямку. У ЗСУ кажуть, що противник розуміє, що евакуйовувати поранених та тіла загиблих немає сенсу, бо по них однаково "прилетить".