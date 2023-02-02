Мужчина пытался ввезти в Украину целую кучу денег: сумму подсчитывают пограничники

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили водителя, который микроавтобусом хотел незаконно ввезти на территорию нашего государства космическую сумму денег. Известно, что этот инцидент произошел во Львовской области.

Украинские пограничники продолжают эффективно работать и ловить правонарушителей, пытающихся незаконно перевозить через границу пачки денег. Об одном из таких инцидентов стало известно в среду, 1 февраля.

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Деньги были "надежно спрятаны"

Водитель пытался тщательно скрыть наличные деньги, однако не заметить кучу денег пограничники прямо-таки не могли.

Во время осмотра микроавтобуса правоохранители обнаружили многочисленные пачки гривен. Они были спрятаны под полом и за обшивкой автомобиля. Сейчас идет подсчет средств, выясняется их происхождение,

– написали в ГПСУ.

В то же время там опубликовали фотографии этого инцидента. На них действительно видны пачки денег и белый микроавтобус.



Пограничная служба обнаружила на Львовщине правонарушителя / Фотография ГПСУ



Мужчина хотел незаконно ввезти в Украину пачки денег / Кадр ГПСУ

К этой теме напомним, что не так давно на границе с Венгрией правоохранители задержали уклоняющегося от мобилизации мужчину, который упрямо притворялся женщиной. Собственно, военнообязанный хотел незаконно пересечь границу, однако не удалось ему этого сделать.

Кроме того, с недавнего времени "просто так" не могут уезжать за границу чиновники всех уровней. Соответствующее решение принял Кабинет Министров на заседании 27 января