Россияне захватили новый населенный пункт на Сумщине, – DeepState
- Российские оккупанты захватили село Грабовское на Сумщине после прорыва границы 19 декабря.
- Село Грабовское расположено на границе с Россией в Краснопольской общине.
На днях российские оккупанты прорвали границу в северо-восточной части Сумской области. Некоторое время там шли бои. Однако, в конце концов, врагу удалось захватить новый населенный пункт.
О переходе Грабовского под контроль противника сообщил аналитический проект DeepState, передает 24 Канал.
Что известно о боях за Грабовское?
Около сотни российских военных зашли в село Грабовское в Сумской области ночью 20 декабря. В населенном пункте начались ожесточенные бои.
В командовании ВСУ отмечали, что вражеская атака была внезапной.
Между тем аналитики DeepState заявили, что российские войска смогли легко зайти в село, потому что пограничный участок фактически не был должным образом защищен. По их словам, военные, которые должны были сдержать врага, не выполнили свою задачу, а контроля за ними не было. Также DeepState сообщает о серьезных нарушениях: якобы бойцы передавали гражданским свое оружие, не реагировали на вражеские дроны и игнорировали угрозы. Этим воспользовался противник.
Напомним, что Грабовское – это село в Сумской области Украины, которое расположено прямо на государственной границе с Россией в Краснопольской общине.
По словам президента Зеленского, село частичное расположено также и на территории России.
Грабовское перешло к оккупантам: смотрите на карте
Что известно о похищении людей из Грабовского?
- В ночь на 20 декабря российские войска вывезли из Грабовского более 50 гражданских жителей. Среди них – 17 мужчин призывного возраста, остальные – женщины и дети. Также оккупанты взяли в плен 13 украинских военных.
- В ВСУ рассказали, что людей сначала собрали в местной церкви, а затем переправили на территорию России. В Грабовском оставались преимущественно пожилые люди, которые письменно отказались от эвакуации. Из-за небольших размеров села россияне быстро собрали людей – за несколько часов.
- В Институте изучения войны оценили российский прорыв на Сумщине. Там заметили, что Россия осуществляет ограниченные атаки на приграничные села Сумщины и Харьковщины, чтобы создать впечатление якобы обвала украинского фронта. По оценке экспертов, это часть информационной войны, направленной на введение в заблуждение Запада. На самом деле признаков подготовки масштабного наступления с севера нет, а линия фронта остается стабильной.