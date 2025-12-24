Россияне захватили новый населенный пункт на Сумщине, – DeepState

На днях российские оккупанты прорвали границу в северо-восточной части Сумской области. Некоторое время там шли бои. Однако, в конце концов, врагу удалось захватить новый населенный пункт.

О переходе Грабовского под контроль противника сообщил аналитический проект DeepState, передает 24 Канал.

Что известно о боях за Грабовское?

Около сотни российских военных зашли в село Грабовское в Сумской области ночью 20 декабря. В населенном пункте начались ожесточенные бои.

В командовании ВСУ отмечали, что вражеская атака была внезапной.

Между тем аналитики DeepState заявили, что российские войска смогли легко зайти в село, потому что пограничный участок фактически не был должным образом защищен. По их словам, военные, которые должны были сдержать врага, не выполнили свою задачу, а контроля за ними не было. Также DeepState сообщает о серьезных нарушениях: якобы бойцы передавали гражданским свое оружие, не реагировали на вражеские дроны и игнорировали угрозы. Этим воспользовался противник.

Напомним, что Грабовское – это село в Сумской области Украины, которое расположено прямо на государственной границе с Россией в Краснопольской общине.

По словам президента Зеленского, село частичное расположено также и на территории России.

Грабовское перешло к оккупантам: смотрите на карте

Что известно о похищении людей из Грабовского?