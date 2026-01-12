"Сопротивляемся": в ГПСУ рассказали, продвинулись ли оккупанты вблизи Грабовского на Сумщине

Российские войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области. Вблизи села продолжаются боевые действия.

Ситуация остается контролируемой. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне сосредоточились на Купянске и наступают в Донецкой области: обзор фронта и карты ISW

Что известно о ситуации на Сумщине?

По словам представителя, украинские защитники активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не допустить дальнейшего продвижения. В боях участвуют как операторы беспилотников, так и пехотные подразделения, которые вступают в стрелковые схватки с оккупантами.

Демченко отметил, что россияне ранее пытались штурмовать позиции ГПСУ на направлениях Варачино и Мирополье, однако успеха не достигли.

Благодаря действиям украинских военных противник не смог расширить свой контроль и сейчас удерживает лишь отдельные позиции,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Он добавил, что ситуация на Сумщине остается контролируемой, а украинские защитники продолжают точечные удары, чтобы сдерживать продвижение врага.

Напомним, что 20 декабря в СМИ сообщили, что россияне перешли границу и захватили гражданских жителей села Грабовское в Сумской области. На следующий день в ВСУ подтвердили, что этот инцидент имел место. Владимир Зеленский сообщил, что среди похищенных есть гражданские женщины и дети, а также военные.

Что известно о попытках наступления россиян на Сумщине?