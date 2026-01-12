"Сопротивляемся": в ГПСУ рассказали, продвинулись ли оккупанты вблизи Грабовского на Сумщине
- Российские войска контролируют населенный пункт Грабовское на Сумщине, но не смогли расширить зону боевых действий.
- Украинские силы активно наносят удары по противнику, чтобы сдерживать его продвижение и уменьшить численность.
Российские войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области. Вблизи села продолжаются боевые действия.
Ситуация остается контролируемой. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Что известно о ситуации на Сумщине?
По словам представителя, украинские защитники активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не допустить дальнейшего продвижения. В боях участвуют как операторы беспилотников, так и пехотные подразделения, которые вступают в стрелковые схватки с оккупантами.
Демченко отметил, что россияне ранее пытались штурмовать позиции ГПСУ на направлениях Варачино и Мирополье, однако успеха не достигли.
Благодаря действиям украинских военных противник не смог расширить свой контроль и сейчас удерживает лишь отдельные позиции,
– подчеркнул представитель ГПСУ.
Он добавил, что ситуация на Сумщине остается контролируемой, а украинские защитники продолжают точечные удары, чтобы сдерживать продвижение врага.
Напомним, что 20 декабря в СМИ сообщили, что россияне перешли границу и захватили гражданских жителей села Грабовское в Сумской области. На следующий день в ВСУ подтвердили, что этот инцидент имел место. Владимир Зеленский сообщил, что среди похищенных есть гражданские женщины и дети, а также военные.
Что известно о попытках наступления россиян на Сумщине?
Россия пытается создать плацдарм для наступления на Сумы через населенный пункт Хотень, но все попытки сорвали Силы обороны. На Северо-Слобожанском направлении россияне осуществляют штурмовые действия, используя беспилотные системы и избегая лобовых атак.
Аналитики ISW не обнаружили признаков подготовки России к значительному наступлению на Сумщине или Харьковщине. Отсутствие подготовительных действий, в частности постоянных воздушных атак беспилотниками, свидетельствует о неспособности России начать масштабную наземную операцию на Севере Украины.
На днях, в Сумской области российские войска продвинулись возле Грабовского. Также враг атаковал неподалеку Алексеевки и Андреевки, а также в направлении Малой Корчаковки.