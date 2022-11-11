Свет 12 ноября будут выключать не по всей Украине: перечень областей

11 ноября 2022 , 21:17
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Источник:

Укэнерго

Из-за повреждений оккупантами энергосистемы украинцы уже больше месяца живут с постоянными отключениями света. В "Укрэнерго" рассказали, где не будет электроэнергии 12 ноября.

От веерных отключений света страдают все области Украины, однако в субботу, 12 ноября, перепадет конкретно жителям Центра и Севера нашего государства.

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Регионы, в которых будут применяться ограничения

В Укрэнерго отмечают, что плановые отключения будут с 00:00 до 24:00 в следующих областях:

  • Киевской (в том числе в Киеве – 24 канал);
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Житомирской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Полтавской.
Обратите внимание! В других областях Украины отключения не планируется на 12 ноября, однако ситуация может измениться. Причиной могут послужить аварии и обстрелы энергосистемы Украины.

Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло. Не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления,
– написали в Укрэнерго.

 

 

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак