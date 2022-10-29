Отключение света в Украине 29 октября: актуальные графики в городах и регионах

В Украине 29 октября в большинстве областей Украины не будут применяться веерные отключения света. В то же время, все еще могут происходить аварийные отключения в случае перегрузки на энергетическую систему.

Ровно на выходных будет со светом

В Ровненской области удалось стабилизировать энергосистемы, анонсированные ранее плановые отключения света – отменили. Об этом сообщил руководитель Ровненской ОВА Виталий Коваль. Он отметил, что пока это тестовый режим.

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Это будет происходить в тестовом режиме в течение двух дней. После чего проанализируем, удается ли нам обеспечить стабильное энергоснабжение в дальнейшем,

– заметил Виталий Коваль.

В частности, по словам председателя ОВА, это касается и образовательных учреждений области, чтобы не изменять временной формат офлайн обучения.

Все еще сложная ситуация в Киеве

Несмотря на отмену графиков отключений, все еще сохраняется возможность незапланированных аварийных отключений. Поэтому экономное использование электроэнергии все еще нужно и актуально.

Из-за атаки россиян на Киевскую область 28 октября в столице все еще сложная ситуация с обеспечением электроэнергии. Для недопущения полного обесточивания Киева и центральных регионов "Укрэнерго" ввело беспрецедентные экстренные ограничения.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что дефицит электроэнергии в настоящее время составляет – от 20 до 50%. Следовательно, энергообеспечение столицы работает в экстренном режиме.

Согласно обновленным графикам отсутствия электроснабжения, жители столицы будут сидеть без света не по 4 часа, а по 6 часов.

Сегодня, 29 октября, стало известно, что в ближайшие дни ситуация может только ухудшиться. Все потому, что "Нефтегаз" дал поручение Киевоблэнерго прекратить поставки газа на Трипольскую теплоэлектростанцию.

Отключение света на Буковине

После атак российских войск по Киеву и области для восстановления нормальной поставки электричества в столице нужно еще примерно 2 – 3 недели.

Предварительно в области сформировали 10 групп потребителей, чтобы создать очередь отключений. Узнать, к какой группе принадлежит ваш адрес, можно здесь.

Согласно обновленному графику на сайте "Черновцыоблэнерго", все сети заживлены. Следовательно, отключений сегодня в городе и области не планируют.



График веерных отключений света в Черновцах / Скриншот Черновцыоблэнерго

Добавляют, что график отключений будет обновляться каждые 4 часа.

В то же время отмечают, что электроэнергия может отсутствовать также и по другим причинам, например из-за аварийных ситуаций, ремонта в сетях или неисправной проводки в доме.

Контролируемое потребление электроэнергии – это как донат для ВСУ, тоже приближающий Украину к победе.

Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Ситуация в Прикарпатье

На территории Ивано-Франковской области пока тоже не будут применять плановые отключения электроэнергии.

Энергетики отмечают, что спрогнозировать ситуацию почти невозможно, ведь графики вводятся по распоряжению НЭК "Укрэнерго" за 15 минут с момента получения указания на отключение.

Поэтому прикарпатцев призывают следить за сообщениями, ведь о введении графиков сообщат дополнительно.

На сайте "Прикарпатьеоблэнерго" сформированы графики отключений света для 4 групп, их можно просмотреть здесь:

В Одессе предупредили об отключении только в случае дисбаланса

В Одессе по-прежнему сохраняется вероятность стабилизационных отключений электроэнергии. Однако они будут применяться только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго. Пока этих условий нет. В городе и области свет есть.

В то же время, чтобы жители могли заранее подготовиться, ДТЭК Одесские электросети опубликовал ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение и ориентировочная поочередность во временных промежутках для этих адресов.

Чтобы просмотреть график жителей города Одесса – нажмите здесь. Для жителей Одесской области просмотреть графики можно по этой ссылке.

В Графиках возможна небольшая погрешность во времени дополнительных 30 – 40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

О времени и продолжительности возможных отключений и восстановления поставок света мы будем сообщать дополнительно на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК Одесские электросети.

Больше об этом – в ОП предупредили об отключении света по всей стране: смотрите видео