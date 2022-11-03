Где в Украине не будет света: графики отключений на 3 ноября
Украинская энергосистема продолжает приходить в себя от массированных атак оккупантов. Поэтому в четверг, 3 ноября, в ряде областей Украины будут веерные отключения света. Где будут выключать свет – читайте дальше в материале.
В Укрэнерго сообщили, что в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений. Ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.
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Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях работают графики почасовых отключений.О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.
Запорожье
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев утром 3 ноября сообщил, что в городе и в Запорожском районе снова начались почасовые веерные отключения электроэнергии.
Почасовые отключения будут производиться в 4 очереди. Продолжительность отключения – 4 часа с возможной небольшой задержкой.
Потенциальные графики сегодняшних веерных отключений в Запорожье доступны по ссылке.
Куртев сообщил, что ночью враг в очередной раз атаковал инфраструктуру Украины, в результате чего повреждены энергетические объекты.
Полтава
3 ноября по распоряжению Укрэнерго в Полтавской области введен график почасовых отключений электроэнергии с 06:00 до 24:00.
Подробно ознакомиться с графиком отключений можно по этой ссылке.
Почасовые отключения будут производиться в три очереди. Сообщается, что действовавшие ранее очереди изменены.
Киев
В Киеве и области продолжают действовать графики почасовых отключений.
В ДТЭК Киевские электросети вечером 2 ноября информировали о перегрузке электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.
Поэтому киевлян предупреждали о применении экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений.
Такие отключения необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании.
Сумы
Со 2 ноября на территории Сумской области начали применяться графики почасовых отключений. Такие отключения охватывают большее количество потребителей электроэнергии (75%) по сравнению с графиками аварийных отключений (25%), однако снизят продолжительность перерывов в электроснабжении.
Графики почасовых отключений предусматривают:
- 2 очереди – по Сумской области,
- 4 очереди – по городу Сумы.
Продолжительность отключения для каждой очереди – ориентировочно 2 часа.
Найти информацию об отключении электроэнергии бытовой потребитель может в личном кабинете "E-Svitlo".
Чернигов
В Черниговской области разработан новый график возможных отключений электроэнергии. Согласно этому графику, все потребители, подпадающие под отключение, разделены на две группы.
В первую группу поместили потребителей 10 основных очередей графиков аварийных отключений, во вторую – потребителей 10 дополнительных очередей.
В нечетный день месяца первая группа будет отключена от электроснабжения с 5:00 до 9:00, с 13:00 до 17:00 и с 21:00 до 1:00, вторая – с 9:00 до 13:00 и с 17 :00 до 21:00.
В парный день месяца отключения будут применяться зеркально: первая группа будет отключена от электроснабжения с 9:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00, вторая – с 5:00 до 9:00, с 13:00 до 17: 00 и с 21:00 до 1:00.
Найти список адресов, попавших в первую и вторую группу возможных отключений электроэнергии, вы можете по ссылке.
Днепр
С 21:35 2 ноября в Днепропетровской области проходят стабилизационные отключения света. Почасовые отключения будут производиться в три очереди.
Для каждой группы потребителей будет отключен свет примерно на 4 часа. График потенциальных отключений доступен на сайте ДТЭК Днепровские электросети.
Харьков
В Харькове и области с 31 октября был введен график отключения света, чтобы стабилизировать ситуацию. Всего есть 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждый с 07:00 до 22:00.
График аварийных отключений света доступен на сайте Харьковоблэнерго.
Житомир
В Житомирской области опубликовали ориентировочные перечни населенных пунктов, где будет применяться график аварийных отключений в течение 3 – 7 ноября.
График аварийных отключений в Житомирской области доступен по этой ссылке.
Черкассы
В Черкасской области обновили графики почасовых отключений света. 3 ноября в Черкасской области применены графики почасовых отключений с 6:00.
Почасовые отключения будут производиться в три очереди.
С графиками отключений света в Черкасской области можно ознакомиться по ссылке.
Хмельницкий
В четверг, 3 ноября, с 11:00 обесточат Хмельницкий. Об этом сообщили в Хмельницкоблэнерго.
Сообщается, что отключение света будет кратковременным.
Энергетики в настоящее время проведут аварийно-восстановительные работы на критически важных объектах.
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