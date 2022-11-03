Где в Украине не будет света: графики отключений на 3 ноября

Украинская энергосистема продолжает приходить в себя от массированных атак оккупантов. Поэтому в четверг, 3 ноября, в ряде областей Украины будут веерные отключения света. Где будут выключать свет – читайте дальше в материале.

В Укрэнерго сообщили, что в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений. Ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.

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Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях работают графики почасовых отключений.

Запорожье

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Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев утром 3 ноября сообщил, что в городе и в Запорожском районе снова начались почасовые веерные отключения электроэнергии.

Почасовые отключения будут производиться в 4 очереди. Продолжительность отключения – 4 часа с возможной небольшой задержкой.

Потенциальные графики сегодняшних веерных отключений в Запорожье доступны по ссылке.

Куртев сообщил, что ночью враг в очередной раз атаковал инфраструктуру Украины, в результате чего повреждены энергетические объекты.

Полтава

3 ноября по распоряжению Укрэнерго в Полтавской области введен график почасовых отключений электроэнергии с 06:00 до 24:00.

Подробно ознакомиться с графиком отключений можно по этой ссылке.

Почасовые отключения будут производиться в три очереди. Сообщается, что действовавшие ранее очереди изменены.

Киев

В Киеве и области продолжают действовать графики почасовых отключений.

В ДТЭК Киевские электросети вечером 2 ноября информировали о перегрузке электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.

Поэтому киевлян предупреждали о применении экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений.

Такие отключения необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании.

Сумы

Со 2 ноября на территории Сумской области начали применяться графики почасовых отключений. Такие отключения охватывают большее количество потребителей электроэнергии (75%) по сравнению с графиками аварийных отключений (25%), однако снизят продолжительность перерывов в электроснабжении.

Графики почасовых отключений предусматривают:

2 очереди – по Сумской области,

4 очереди – по городу Сумы.

Продолжительность отключения для каждой очереди – ориентировочно 2 часа.

Найти информацию об отключении электроэнергии бытовой потребитель может в личном кабинете "E-Svitlo".

Чернигов

В Черниговской области разработан новый график возможных отключений электроэнергии. Согласно этому графику, все потребители, подпадающие под отключение, разделены на две группы.

В первую группу поместили потребителей 10 основных очередей графиков аварийных отключений, во вторую – потребителей 10 дополнительных очередей.

В нечетный день месяца первая группа будет отключена от электроснабжения с 5:00 до 9:00, с 13:00 до 17:00 и с 21:00 до 1:00, вторая – с 9:00 до 13:00 и с 17 :00 до 21:00.

В парный день месяца отключения будут применяться зеркально: первая группа будет отключена от электроснабжения с 9:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00, вторая – с 5:00 до 9:00, с 13:00 до 17: 00 и с 21:00 до 1:00.

Найти список адресов, попавших в первую и вторую группу возможных отключений электроэнергии, вы можете по ссылке.

Днепр

С 21:35 2 ноября в Днепропетровской области проходят стабилизационные отключения света. Почасовые отключения будут производиться в три очереди.

Для каждой группы потребителей будет отключен свет примерно на 4 часа. График потенциальных отключений доступен на сайте ДТЭК Днепровские электросети.

Харьков

В Харькове и области с 31 октября был введен график отключения света, чтобы стабилизировать ситуацию. Всего есть 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждый с 07:00 до 22:00.

График аварийных отключений света доступен на сайте Харьковоблэнерго.

Житомир

В Житомирской области опубликовали ориентировочные перечни населенных пунктов, где будет применяться график аварийных отключений в течение 3 – 7 ноября.

График аварийных отключений в Житомирской области доступен по этой ссылке.

Черкассы

В Черкасской области обновили графики почасовых отключений света. 3 ноября в Черкасской области применены графики почасовых отключений с 6:00.

Почасовые отключения будут производиться в три очереди.

С графиками отключений света в Черкасской области можно ознакомиться по ссылке.

Хмельницкий

В четверг, 3 ноября, с 11:00 обесточат Хмельницкий. Об этом сообщили в Хмельницкоблэнерго.

Сообщается, что отключение света будет кратковременным.

Энергетики в настоящее время проведут аварийно-восстановительные работы на критически важных объектах.



Украинцев призывают готовиться к отключению света / Инфографика 24 канала

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