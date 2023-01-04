Отключение света в Украине 4 января: графики и перечень городов

Украинская энергосистема продолжает приходить в себя от российских террористических атак. Чтобы стабилизировать энергосистему, в Украине вынужденно введены отключения света.

На протяжении нескольких последних дней во многих регионах Украины не выключали свет, либо ограничений было значительно меньше. Какая ситуация со светом сегодня, читайте на 24 Канале.

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Свет в Ровно

Появились графики отключений электроэнергии 4 января:

Город Ровно – здесь.

Ровненская область – здесь.

Как будут выключать свет на Прикарпатье

4 января графики будут применяться исключительно в случае недостаточности лимитов мощности от Укрэнерго.

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 10:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены

С 08:00 до 10:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 1.3, 1.4

С 08:00 до 10:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены

С 10:00 до 12:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 14:00 до 16:00, 20:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 12:00 до 14:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 2.3,2.4

С 12:00 до 14:00, 20:00 до 24:00 – очереди будут выключены.

С 14:00 до 16:00 – возможные отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

3 очередь

Подочереди 3.1 и 3.2

С 08:00 до 12:00, 16:00 до 18:00 – очереди будут выключены.

С 18:00 до 20:00 – возможные отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 3.3, 3.4

С 12:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены.

С 22:00 до 24:00 – возможные отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточена подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 12:00 до 13:00 – возможные отключения.

Обесточена подочередь 4.2 будет с 16:00 до 20:00. С 20:00 до 21:00 – возможные отключения

Отключение электроэнергии в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 4 января:

8:00-11:00 – І очередь;

11:00-15:00 – ІІ очередь;

15:00-19:00 – ІІІ очередь;

19:00-23:00 – IV очередь.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.

График отключений в Винницкой области

1 очередь: 12:00-14:00, 16:00-20:00,

2 очередь: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00;

3 очередь: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.

Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь.



Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"

Какая ситуация со светом в Запорожской области

По Запорожской области наблюдается превышение лимита энергопотребления.

В связи с этим с 09:00 возможно введение почасовых стабилизационных отключений. Отключения начнутся с третьей очереди. Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа.



Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"

Отключение электричества во Львовской области

По состоянию на 4 января во Львовской области отключения электроэнергии не применяют. Диспетчерский центр довел лимиты потребления в день. Если их превысить, то введут график почасовых отключений.

Киев вернулся к графикам

4 января Киев вернулся к стабилизационным графикам отключения света. Ознакомиться с графиком можно здесь.

В Тернопольской области действуют стабилизационные графики

Стабилизационный график почасовых отключений энергии потребителям Тернопольской области с 2 по 8 января:



Отключение света в Тернопольской области / "Тернопольоблэнерго"

Что происходит со светом в Одесской области

В настоящее время в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.

Ознакомиться с новым графиком можно здесь.

Будет ли электроэнергия на Полтавщине

По состоянию на 4 января Укрэнерго довело такие лимиты мощности в Полтавской области: с 08:00 до 24:00 – 492 МВт.

В течение дня энергетики будут применять либо энергобезлимит, либо графики по формуле (+4/-2).

В случае применения графиков – свет будет в такие часы:

1 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

2 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

3 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

В Днепропетровской области будут выключать свет

4 января в Днепропетровской области действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Это означает, что в некоторых домах свет будут выключаться по расписанию. С ним можно ознакомиться здесь.

На Николаевщине – без отключений света

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 4 января в регионе не будут выключать электроэнергию.

В Киевской области действуют новые графики

Всех потребителей в Киевской области разделили на 4 группы. Графики состоят из трех категорий. В частности: