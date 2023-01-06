Отключение света в Украине 6 января: графики и перечень городов
Украинская энергосистема продолжает приходить в себя от многочисленных массированных ударов врага. Даже на Святой вечер во многих регионах продолжаются стабилизационные отключения света.
- 1Будет ли свет в Киеве
- 2Что со светом в Ровно
- 3В Запорожской области действуют графики
- 4Что со светом на Прикарпатье
- 5В Хмельницкой области ввели графики
- 6В Одесскую область вернулись графики отключения света
- 7Какая ситуация со светом на Волыни
- 8Будет ли электричество на Днепропетровщине
- 9Свет во Львовской области
О том, какая ситуация в отдельных регионах – читайте в материале 24 Канала.
Обратите внимание Лимиты потребления электроэнергии по всей Украине действуют до 23:00, ночью ее производят достаточно
Будет ли свет в Киеве
Киев вернулся к стабилизационным графикам. Ознакомиться с графиком можно здесь.
Что со светом в Ровно
Появились графики отключений электроэнергии 6 января:
В Запорожской области действуют графики
График стабилизационных отключений электроэнергии в Запорожской области 6 января:
Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"
Что со светом на Прикарпатье
"Прикарпатьеоблэнерго" обнародовало график отключений электроэнергии на 6 января:
1 очередь
Подочереди 1.1, 1.2
- С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут выключены
- С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 1.3,1.4
- С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – очереди будут выключены
- С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
2 очередь
Подочереди 2.1,2.2
- С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 2.3,2.4
- С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены
- С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
3 очередь
Подочередь 3.1
- С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – очередь будет выключена
- С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочередь 3.2
- С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – очередь будет выключена
- С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочередь 3.3
- С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена
- С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочередь 3.4
- С 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена
- С 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
- Обесточенная подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 12:00 до 13:00 возможны выключения.
- Обесточенная подочередь 4.2 будет с 16:00 до 20:00. С 20:00 до 21:00 возможны отключения.
В Хмельницкой области ввели графики
График отключения света в Хмельницкой области 6 января:
- 8:00-11:00 – І очередь;
- 11:00-15:00 – ІІ очередь;
- 15:00-19:00 – ІІІ очередь;
- 19:00-23:00 – IV очередь.
К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.
В Одесскую область вернулись графики отключения света
В настоящее время в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.
Ознакомиться с новым графиком можно здесь.
Какая ситуация со светом на Волыни
6 января не установлен лимит потребления электроэнергии на территории Волынской области до 08:00.
Поэтому с 08:00 советуют ориентироваться на время отключения по графикам почасового отключения. Ознакомиться с графиками можно по ссылке.
Будет ли электричество на Днепропетровщине
6 января в Днепропетровской области будут выключать свет по графику, сообщили в компании ДТЭК. С графиками можно ознакомиться по ссылке.
Свет во Львовской области
6 января во Львовской области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Узнать график и свою группу отключения можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему света нет".
Отключение света на Львовщине / "Львовоблэнерго"
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