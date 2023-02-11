Отключение света в Украине 11 февраля: графики и перечень городов

Украинская энергосистема пережила уже четырнадцатую атаку противника. Сейчас используют плановые и экстренные отключения света.

Какая ситуация со светом в разных городах и регионах Украины – читайте в тексте 24 Канала.

Интересно В Укрэнерго дали прогнозы по свету после массированной атаки

Что со светом в Ровненской области

После очередного массированного ракетного удара по энергообъектам Украины НЭК Укрэнерго существенно снизила лимиты потребления света для Ровненской области.

Несмотря на сложность ситуации, энергетики ЧАО "Ровнооблэнерго" будут пытаться пройти в ближайшие дни без применения дополнительных ограничений – по обнародованным графикам почасовых отключений в:

В Харькове обновили графики

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Из-за последствий ракетной атаки на критическую инфраструктуру региона, 11 и 12 февраля вводятся специальные графики почасовых отключений в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах.

Продолжительность почасовых отключений составляет 6 часов для каждой очереди:

1 очередь – 11.00-17.00;

2 очередь – 12.00-18.00;

3 очередь – 13.00-19.00;

4 очередь – 14.00-20.00;

5 очередь – 14.00-20.00;

6 очередь – 15.00-21.00;

7 очередь – 16.00-22.00;

8 очередь – 07.00-13.00;

9 очередь – 08.00-14.00;

10 очередь – 08.00-14.00;

11 очередь – 09.00-15.00;

12 очередь – 10.00-16.00.

Очереди в графике соответствуют адресам еженедельных графиков.

Отключение света в Харькове / Фото "Харьковоблэнерго"

В Сумской области будут действовать почасовые отключения

11 февраля в Сумской области электроэнергию будут отключать по графикам в режиме +4/-2.

С 00:00 до 05:00 будут отключаться в следующие часы:

1 очередь: 04.00-06.00;

2 очередь: 00.00-02.00;

3 очередь: 02.00-04.00;

С 05:00 до 16:00 отключение не планируется.

С 16:00 до 19:00 будут отключаться в следующие часы:

1 очередь: 16.00-18.00;

2 очередь: 18.00-19.00;

3 очередь отключения не предусматриваются.

С 19:00 до 24:00 отключений электроэнергии в Сумах и области не планируется.

Что со светом в Киеве, Днепре и Одессе

Доказанные лимиты на 11 февраля позволяют применить графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Добавим, что в Одесский области графики действуют в тестовом режиме. Он предусматривает разделение потребителей на 6 групп, что позволит обеспечить справедливость и поочередность света всем жителям Одесской области.

Как будут выключать свет на Прикарпатье

11 февраля Укрэнерго доказало лимиты на каждый час суток: с 05:00 до 16:00 и 19:00 до 24:00 лимит неограничен, что позволяет пройти этот период суток без отключений.

С 00:00 до 05:00 и 16:00 до 19:00 график почасовых отключений будет выглядеть следующим образом.

1 очередь:

Подочереди 1.1, 1.2

с 03:00 до 16:00, с 18:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 00:00 до 03:00, с 16:00 до 18:00 – очереди будут отключены.

Подочереди 1.3, 1.4

с 03:00 до 16:00, с 18:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 00:00 до 03:00, с 16:00 до 18:00 – очереди будут отключены.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

с 00:00 до 01:00, 05:00 до 16:00, 17:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 01:00 до 05:00, с 16:00 до 17:00 – очереди будут отключены.

Подочереди 2.3, 2.4

с 00:00 до 01:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 01:00 до 05:00, с 18:00 до 19:00 – очереди будут отключены.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

с 01:00 до 03:00, 05:00 до 17:00, 19:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 17:00 до 19:00 – очереди будут отключены.

Подочереди 3.3, 3.4

с 01:00 до 03:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 18:00 до 19:00 – очереди будут отключены.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь. Обесточенной подочередь 4.1 будет с 16:00 до 19:00.

Отключение в Виннице

В облэнерго опубликовали график отключений на 11 февраля, который выглядит следующим образом:

1 очередь: 01:00-04:00, 18:00-19:00;

2 очередь: 00:00-01:00, 02:00-05:00, 16:00-18:00;

3 очередь: 02:00-03:00, 04:00-05:00, 16:00-19:00.

Отключение света в Виннице 11 февраля / Фото "Винницаоблэнерго"

На Волыни будут действовать почасовые отключения

11 февраля в Волынской области не установлен лимит потребления электрической энергии с 05:00 до 16:00 и с 19:00 до 24:00.

Однако с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 19:00 жителей просят ориентироваться на прогнозируемые часы отключения согласно графикам почасового отключения. Просмотреть график можно здесь.

Свет в Полтаве

В Полтавской области будут действовать почасовые отключения света. При отключении одной очереди (+4/-2) свет будет в следующие часы: