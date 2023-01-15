Отключение света в Украине 15 января: графики и перечень городов

Во всех областях Украины действуют графики отключения света, чтобы стабилизировать энергосистему после вражеских атак. Кое-где будут действовать и аварийные отключения.

24 Канал публикует актуальную информацию об отключении электроэнергии в регионах Украины. После вчерашней атаки россиян есть попадание в 6 областях – дефицит мощности существенно вырос. Будет ли свет в вашем доме – читайте дальше.

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В Киеве аварийные отключения

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В столице 15 января были вынуждены применены аварийные отключения электроэнергии. Графики пока неактуальны. Как только ситуация улучшится, Киев вернется в плановые отключения.

Пока же ситуацию мониторить можно на сайте ДТЭК Киевские электросети, проверить текущие отключения по этой ссылке.

Отключение в Ровно

В Ровно объяснили, что после новой атаки врага свет могут выключать больше чем заявлено. Графики отключений электроэнергии в воскресенье, 15 января:

г.Ровно – здесь;

Ровенская область – здесь.

Отмечают, что отключения могут не совпадать с фактическими графиками при экстренных или аварийных отключениях.

График для Запорожья

В Запорожье будут действовать три очереди отключения электроэнергии 15 января. Отмечают, что время отключений ориентировочно, то есть между переключениями очередей могут быть неточности.

График отключения света в Запорожье / Инфографика "Запорожьеоблэнерго"

Отключение в Ивано-Франковске

В области сообщили, что на 15 января диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведен ночной лимит для области 182,6 МВт.

Дневной предел составляет 262,89 МВт. Схема отключений электроэнергии 3+/3-.



Ориентировочный график отключений:



1 очередь:

Подчерки 1.1, 1.2

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены;

с 04:00 до 05:00, с 10:00 до 11:00, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00 – возможны отключения.

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением.

Подчерки 1.3, 1.4

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00 и с 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены;

С 01:00 до 02:00, с 07:00 до 08:00, с 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00 возможны отключения.

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением.



2 очередь:

Подочередь 2.1, 2.2

С 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены;

С 03:00 до 04:00, с 09:00 до 10:00, с 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 возможно выключение.

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением.

Подочередь 2.3, 2.4

С 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены;

С 00:00 до 01:00, с 06:00 до 07:00, с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00 возможны отключения.

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением.

3 очередь:

Подочередь 3.1, 3.2

С 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены;

С 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, с 14:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 возможны выключения.

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением.

Подочередь 3.3, 3.4

С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00 и с 20:00 до 23:00 – очереди будут отключены; С 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, с 17:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 возможны выключения.

Остальные часы поочереди будут с электроснабжением.

Отключение в Сумах

До 8:00 15 января в Сумах и области электричество будут выключать по графику +4/-2. С 08.00 до конца суток 15 января планируется действие графиков в режиме -4/+2, сообщили в "Сумыоблэнерго".

Отключение света в Сумах / Инфографика "Сумыоблэнерго"

В Виннице стабилизационные графики отключений

15 января в Виннице и области будут действовать стабилизационные графики отключения электроэнергии:

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

График отключений света в Виннице 15 января / Инфографика "Винницаоблэнерго"

Отключение в Черкассах

В случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений) потребителей просят уведомлять об этом АО "Винницаоблэнерго" – в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить в колл-центр 0 800 217 217.

В области сообщили, по оперативной команде "Укрэнерго", по всей Черкасской области с 00:00 15 января будут применены красные графики почасовых отключений.

1 Очередь

00:00 – 02:00

04:00 – 08:00

10:00 – 14:00

16:00 – 20:00

22:00 – 24:00

2 Очередь

02:00 – 06:00

08:00 – 12:00

14:00 – 18:00

20:00 – 24:00

3 Очередь

00:00 – 04:00

06:00 – 10:00

12:00 – 16:00

18:00 – 22:00

В Днепре и Одессе – аварийные отключения

В Днепропетровской и Одесской областях сейчас сложная ситуация со светом. Мощностей критично не хватает, ситуация ухудшилась после массированной атаки 14 января. Сейчас в областях не действуют стабилизационные графики отключений электроэнергии, введены экстренные выключения.

Проверить наличие текущих отключений:

в Одессе – здесь;

в Днепре – здесь.

Какая ситуация со светом в Харькове

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что к 1 часам ночи 15 января благодаря работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжения удалось восстановить.

По состоянию на 8:30 заживлено 100% потребителей Харькова и области, отключенных в результате обстрелов. Отмечают также, что работу метро удалось возобновить.

В то же время графики аварийных отключений продолжают действовать.

Во Львове действуют графики плановых отключений

На 9 утра во Львовской области 15 января применяют только график почасового отключения электроэнергии.

Графики отключения света во Львове: