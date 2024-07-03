Когда будут выключать свет 4 июля: в Укрэнерго предупредили потребителей

В четверг, 4 июля, графики отключений света будут вводить в течение всех суток.

Состояние энергосистемы Украины остается чрезвычайно сложным. Однако, по словам энергетиков, уже в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и ситуация должна улучшиться.

Читайте также Между модульными реакторами и Чернобылем: следует ли перезапускать ЧАЭС, сколько АЭС потеряла Украина

Как будут отключать свет 4 июля

По указанию Укрэнерго, графики отключений в четверг, 4 июля, будут применяться в течение всех суток.

С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы – три очереди,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Главной причиной применения графиков почасовых отключений являются последствия 8 ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые россияне совершили с начала этого года.

Что известно о состоянии энергосистемы

Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности. Эта мощность эквивалентна потреблению Нидерландов или вместе Словакии и стран Балтии в пиковые часы летом.

В июне 2024 года Украина импортировала 858,4 тысячи мегаватт-часов электроэнергии, что больше, чем за весь 2023 год, когда было импортировано 806,4 тысячи мегаватт-часов. Это самый большой месячный объем импорта за последние десять лет.

Зеленский заявил, что Украина хочет увеличить импорт электроэнергии. По словам президента, наши чиновники работают над соответствующим соглашением.